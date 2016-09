Le printemps des rumeurs…

On croyait cette fabrique de rumeurs et fausses nouvelles morte et enterrée depuis la fin du processus électoral de 2016. Aché que nenni. Elle était là, vivante, vivace et bien décidée à distiller ses venins perfides et nauséabonds. En effet, depuis quelques jours, c’est pratiquement le même refrain : le fils d’un tel est pressenti pour occuper le poste du Ministre de la Communication ; l’autre sera promu DG et tel Colonel de l’armée est aux arrêts ; un autre est démis de ses fonctions.

Et un Nigerien a cru bon dans cette cacophonie de s’attaquer à l’honneur et au moral de notre armée engagée sur différents fronts pour défendre l’intégrité de notre territoire. En se dissimulant derrière un pseudonyme éhonté, ce soit disant Nigerien errant porte des graves accusations (fausses évidemment) sur une armée réputée pour son professionnalisme et son sens élevé de respect des droits humains.

Tout ça par ce que nous sommes à l’heure de la rumeur et de la désinformation distillée à dessein par des loups garous. Et……Et …La rumeur s’amplifie.

Chaque jour, une nouvelle. Après avoir ciblé les responsables du régime, leurs progénitures et leurs nouveaux alliés du MNSD Nassara, les médisants s’en prennent cette fois-ci au Colonel Tiani, responsable de la garde présidentielle, accusé de tous les pêchés d’Israël.

Tantôt il est aux arrêts, tantôt il est démis de ses fonctions, tantôt, il a avoué être responsable du coup d’état avorté de décembre 2015.

On profite subtilement des réseaux sociaux pour balancer, l’essentiel étant de semer le doute et ternir l’image. Invariablement, la maléfique et maudite section de fabrique de rumeurs continue sa sale besogne. L’essentiel est de déstabiliser, de décrédibiliser et de semer la discorde entre les gens. Pendant ce temps, du côté du pouvoir, c’est le silence radio, on laisse faire. Et la nature ayant horreur du vide, la rumeur devient la seule source d’informations actuellement.

Dans certains pays, on a des personnages sulfureux et haut en couleurs comme Lambert Mendé au RDC, des personnes qui interviennent à tout bout de champs pour donner « la version officielle » face à un évènement. Nous ne disons pas qu’il faille un Lambert Mandé au Niger, mais que le responsable de la Renaissance culturelle, également porte parole du Gouvernement intervienne de temps en temps quand c’est nécessaire pour apporter des clarifications officielles, lorsque la rumeur prime sur l’information.

Mais ce qui est déplorable, on se tait, on préfère aller danser avec Mali Yaro et autres folklores que de s’intéresser réellement à la culture de mentalité du Nigérien.