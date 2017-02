Le procès du Tazartché semble avoir commencé.

Depuis un certain temps nos confrères s’attaquent à certains militaires ayant pris une « part active » dans le coup d’Etat ou dans la gestion de la transition ; qui à des civils pour leur « zèle » notoire dans la gestion de l’Etat au cours de cette période de notre histoire nationale.

Parmi les dernières livraisons, nous avons remarqué une insistance particulière de nos confrères sur les cas de certains ministres du gouvernement TAZARTCHE.

Les pauvres font la file pour justifier de l’argent perçu dans le cadre de la mise en œuvre de cette « cavalcade ».

Auparavant, d’autres personnalités avaient fait les frais de la série de règlements de comptes.

Nous avons lu, par ci par là des « manchettes » concernant les ministres Albade et Lamido Moumouni. Même des fonctionnaires ou cadres devenus, par la suite députés nationaux, comme Foukori ont eu leur dose.

Il y a cependant des personnalités qui semblent avoir passé allègrement à travers les mailles de cette mise a jour.

Pour notre part, le cas qui nous semble extrêmement bizarre sinon du domaine de << la baraka divine » est celui de GAMATIE.

Examinons le parcours du combattant :

GAMATIE débarque comme ces « experts à valise noire et tête pleine » pour occuper le poste de Ministre des Finances. Mystifies par le « Rouler des R » et les attitudes et gestes « savants » beaucoup de nos compatriotes semblent oublier certaines sorties de notre fameux Ministre des finances.

GAMATIE se fera très vite remarquer « positivement » par le Président Tandja.

Combien de nos compatriotes ont noté sa « relative liberté » par rapport aux partis politiques voir même les hommes politiques de l’époque. Mais l’homme a fini par trainer des casseroles qui ont failli arrêter son ascension.

Si les affaires de LAP et autres PSOP ne sont pas parvenues à « l’ejecter de son poste », le sort de notre ancien locataire de notre Ministère des finances sera fortement lié, suite au tôlé qui a été provoqué, par l’affaire dite « Fonds de Presse ».

Stratège, il parvient à se « laver » et même à ne pas rejoindre Hama a KOUTOUKALE. Mieux notre technocrate se fera successivement nommer Conseiller Spécial (en matière de mines du Président Tandja) est même vice-gouverneur de la BCEAO.

La, survint le fameux Tazartche et Tandja fera appel à notre « Technocrate » pour remplacer Seyni Oumarou à la Primature.

Le champion de Tandja aurait pu se la couler douce n’eut été l’avènement du coup d’Etat du 18 Février 2010.

Apres l’examen du parcours fulgurant et à la « Rambo » de ce compatriote, voyons un peu comment il s’est installé dans sa « Chemise Politique ».

Nommé Premier Ministre de la 6eme République, il avait vite fait de commencer à s’attirer beaucoup de sympathie auprès des autres Nigériens avec certain « Coup d’éclats ».

Combien de Nigérien ont apprécié le fait que GAMATIE passe une nuit de nouvel an avec les malades de l’hôpital de Niamey alors que certains de ses propres ministres dansaient au réveillon des anciens organisé chaque année au Gawaye ?

Qui n’a pas apprécié son geste à l’endroit du représentant de notre pays, le Mena, en octroyant à chacun des joueurs une parcelle ?

Ce zèle excessif de notre nouveau politicien était- il fortuit et gratuit ?

Nous sommes convaincus du contraire au regard des éléments suivants.

Tenez-vous bien :

Le 17 Février 2010 (veille du coup d’état) GAMATIE déclarait en substance : « le fauteuil présidentiel est occupé par le Président Tandja et cela n’est pas matière à discussion ».

Plus, notre gentleman Premier Ministre promettait de « grandes décisions »a l’issue du conseil des ministres prévu pour le lendemain

Qui dit mieux ?

Malgré ces déclarations à caractère tonitruant et qui dénotent combien GAMATIE est supposé être Tachartchiste notre « technocrate » a bénéficié d’un traitement de faveur de la part des putschistes.

Nous en avons pour preuve les faits qui nous ont été rapportés par certains témoins des évènements du coup d’état du 18 février 2010 :

Premièrement GAMATIE allait être conduit dans une autre salle que celle du conseil des ministres par un des mutins au moment de l’irruption des militaires en attendant que « le coup » soit consommé ;

Deuxièment, pendant sa brève détention au camp Bagagi, beaucoup de ses codétenus ministres ont remarqué la prévenance dont il a été l’objet confirmant les propos d’un de ses ministre qui excédé, lui aurait affirmé le jour même du putsch, être certain « qu’il serait de mèche avec les auteurs du coup d’état »

Troisièmement : quand les choses ont commencé à se tasser « et sous prétexte de malaises » GAMATIE fut conduit en ambulance à l’hôpital National de Niamey. Qu’elle ne fut la surprise quand ses codétenus apprirent qu’il s’est fait évacuer sur Paris ou il débarqua gaillardement, selon les dires, comme s’il n’avait jamais eu des mots de tête.

Quatrièmement : plus, et après une « pause relaxe » à Paris, notre technocrate a rejoint sans tambours ni trompettes son juteux poste de vice-gouverneur de la BCEAO.

D’aucuns affirment qu’en réalité GAMATIE n’avait pas été remplacé à ce poste parce qu’il détenait un ECRIT du Président Tandja lui garantissant ce fauteuil au cas où il serait remercié de son poste de PM.

Aujourd’hui encore notre gentleman continue à se la couler douce et sans inquiétude aucune.

Au vu de ces révélations, dont nous sommes jusqu’aujourd’hui abasourdis, des questions demeurent dans notre esprit.

Si notre ancien PM a contribué ou participé à ce coup d’état, pour bénéficier de ces égards, c’est pour le compte de qui ?

En effet quel que soit les ambitions qui pouvaient lui traverser l’esprit au moment de l’exercice de la fonction de PM, nous sommes convaincus que l’homme était assez réaliste pour ne pas se lancer dans une telle aventure pour son propre compte.

Qu’est ce qui s’est alors réellement passe à ABUJA d’où il venait la veille du coup d’état ?

Quels etaient les rapports de notre gentleman avec les nouveaux locataires d’alors de la Présidence ?

A-t-il, comme on le laisse entendre, le soutien de l’actuel locataire de la Maison du Peuple ?

Autant de questions qui restent toujours sans même, un début de réponses !!!!