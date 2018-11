Le programme ’’Arts dans les Ambassades‘’ des Etats Unis d’Amérique à Niamey

Une délégation des artistes du programme ‘’Art in the Embassy’’ du Département d’État conduite par Mme Sarah Tanguy séjourne au Niger depuis le lundi dernier, dans le cadre de poursuite de ses activités culturelles. Conformément à leur programme, ils ont organisé une grande cérémonie d’exposition des œuvres illustrant la ville d’origine du chef de la mission diplomatique américaine au Niger. Cette grande exposition est placée sous le thème ‘’Chicago cool Niamey’’.

Au cours de la même cérémonie, l’Ambassadeur des USA au Niger, M. Eric Whitaker a présenté au public, la nouvelle responsable des Affaires publiques, c’est-à-dire la Directrice du Centre Culturel Américain, Cynthia Faby.

En souhaitant la bienvenue aux artistes, M. Eric Whitaker a prononcé un poème écrit par le poète américain Cari Sandberg sur la ville de Chicago.

« Tool maker, Stacker of wheat Player with railroads And the nation’s freight handler;

Stormy, husky, brawling, City of the Big Shoulders »

Fier d’être originaire du Midwest et ravi de l’exposition des œuvres artistique et culturelle, le diplomate américain affirme que Chicago est une ville vaste et très chic, située au centre du Midwest américain « je suis fier d’être originaire du Midwest et je suis ravi que le programme Art in the Embassies du Département d’État expose des œuvres illustrant ma ville d’origine à la résidence du chef de lamission diplomatique américaine afin que je puisse les partager avec vous ».

Au cours de la soirée, M Eric Whitaker a présenté la nouvelle Directrice du Centre Culturel Américain, Mme, Cynthia Faby. En effet, la jeune responsable des Affaires Publiques de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique au Niger, Mme Cynthia a de nombreuses années d’expérience au Département d’État et a travaillé en Afrique.

Convaincu de sa capacité d’accomplir sa mission, M Eric Whitaker se réjouit de la présence de Cynthia dans son équipe « Je suis convaincu que Cynthia sera un atout considérable pour notre équipe. Elle sera également une excellente partenaire pendant que nous travaillons tous ensemble pour développer un Niger sûr et prospère, en pleine croissance. Un Niger qui se lève – tel est l’objectif de personnes engagées, telles que Cynthia et d’autres collègues de l’ambassade américaine de Niamey » rassure le diplomate américain.

Peu après sa présentation, Mme, Cynthia Faby ne cache pas sa fierté d’être au Niger « je suis ravie d’être ici au Niger en tant que Directrice du Centre Culturel et Responsable des Relations Publiques de l’Ambassade ».

Outre sa fonction de Porte-parole de l’Ambassade, Mme. Cynthia Faby supervise les programmes d’échanges professionnels et universitaires, organise diverses activités culturelles telles que celle d’hier soir, etc.

Mme, Cynthia Faby n’est pas à sa premier séjour en Afrique de l’Ouest. « j’ai passé deux ans à Bamako, au Mali, au début des années 2000. Je suis contente d’être de retour. J’apprécie l’accueil chaleureux que m’ont offert la communauté de l’Ambassade et nos partenaires nigériens que j’ai déjà rencontrés » a-t-elle rappellé avant de montrer son engagement à travailler avec ses homologues nigériens pour faire en sorte que le Niger, soit un partenaire prospère et florissant.

Madame Sarah Tanguy, Chef de la délégation de l’équipe ‘’Art in the Embassy’’ a pour sa part, donné un bref aperçu sur le programme dénommé l’Art dans les ambassades’’. Créé en 1963 par le Président John F. Kennedy, le Bureau de l’Art dans les ambassades du Département d’État américain joue un rôle essentiel dans la diplomatie publique de notre pays, grâce à une mission culturellement expansive, qui consiste à d’expositions temporaires et permanentes, de la programmation éducative, et des publications.

Le Musée d’art moderne à New York a d’abord envisagé ce programme-mondial d’arts visuels une décennie plus tôt. Aujourd’hui, avec plus de 200 sites, le programme organise des expositions temporaires et permanentes dans les espaces publiques de toutes les chancelleries, consulats et résidences de l’ambassadeur dans le monde entier, avec l’art contemporain des États-Unis et des pays d’accueil. Selon la chef de la délégation, ces expositions offrent au public international un sens de la qualité et de la diversité de l’art et de la culture des deux pays afin d’encourager le dialogue interculturel.

Les visiteurs ont contemplé des beaux paysages pastoraux et des scènes urbaines vibrantes à travers des œuvres d’arts qui reflètent Chicago. Dans plusieurs œuvres, les artistes du programme ’’Arts dans les Ambassades‘’ ont montré des images de gratte-ciel, d’un chantier naval et du Théâtre Oriental, un palais du cinéma construit en 1926 qui existe toujours, etc. Dans le même espace des œuvres d’arts des artistes nigériens ont été également exposées. La résidence de l’ambassadeur des Etats Unis a constitué un excellent espace d’échange culturel.

Des artistes nigériens, notamment, des slameurs ont présenté des slams sur la bonne coopération entre le Niger et les Etats Unis d’Amérique.