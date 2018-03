« Le Programme de Renaissance du Niger a prévu la promotion de l’énergie solaire comme axe majeur de la politique énergétique du pays », déclare le Président Issoufou Mahamadou

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a participé dimanche, 11 mars 2018, à New Delhi, en Inde, au Sommet Fondateur de l’Alliance Solaire Internationale(ASI), co-présidé par le Premier Ministre Indien SEM Narendra Modi et le Président français SEM Emmanuel Macron.



Plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement ainsi que des représentants des Organisations Internationales ont également pris part à cette conférence, la première du genre, de l’Alliance Solaire Internationale, une « coalition très prometteuse » qui vise à lutter contre le changement climatique « en accélérant la révolution de l’énergie solaire. »

Cette alliance, lancée conjointement le 30 novembre 2015 en marge de la COP 21 à Paris par le Premier Ministre indien Narendra Modi et l’ancien Président français François Hollande, se veut « une plateforme collective de proposition d’une alternative aux énergies polluantes dans le monde.»

L’ASI regroupe tous les pays se situant totalement ou partiellement entre les deux tropiques, membres des Nations-Unies et ayant par cette position géographique, un grand potentiel solaire.

Toutefois, les autres pays peuvent être membres sur demande et après acceptation de l’assemblée constituante de l’Alliance.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2017, soit 30 jours après le dépôt de l’instrument de ratification par quinze premiers pays dont le Niger, l’ASI compte aujourd’hui 121 membres.

Elle a pour objectif principal d’assurer un transfert de technologies et de faciliter les financements pour développer, dans tous les pays à fort potentiel solaire, des capacités de production d’électricité.

Cette conférence a été marquée notamment par les allocutions du Premier Ministre indien et du Président français, co-présidents et celles des autres dirigeants venus du monde entier dont SEM Issoufou Mahamadou.

Dans un discours, le Chef de l’Etat a souligné que l’Alliance fait partie des réponses les plus pertinentes aux défis qui se posent à la communauté internationale.

Car, a-t-il expliqué, elle se propose de « transformer ce handicap que constitue l’extrême ensoleillement en une opportunité de nature à booster le développement économique et social » des pays notamment les plus pauvre du monde.

SEM Issoufou Mahamadou a rappelé que le Niger s’est très tôt investi dans le domaine de l’énergie solaire travers les recherches conduites par un de ses émérites fils, le Professeur Abdou Moumouni Dioffo.

« De nos jours, l’effort se poursuit et le Programme de Renaissance du Niger a prévu la promotion de l’énergie solaire comme axe majeur de la politique énergétique du pays », a souligné le Président de la République.

SEM Issoufou Mahamadou a indiqué que son pays est désireux de développer « un partenariat conséquent » dans le domaine des énergies renouvelables et en particulier de l’énergie solaire, aussi bien dans le contexte de l’Alliance que sur le plan bilatéral.

L’ASI constitue un véritable instrument de solidarité agissante entre les pays riches et les pays à fort potentiel solaire, a poursuivi le Chef de l’Etat.

Après la séance inaugurale, les participants à ce sommet ont pris part à des séances techniques portant sur les priorités solaires, les financements abordables et les applications solaires.

A noter que le Premier Ministre indien a offert, le même jour, un déjeuner aux Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Le sommet s’est achevé dimanche en fin d’après-midi.

Arrivé vendredi nuit, 9 mars 2018, dans la capitale indienne, le Président de la République s’est entretenu samedi après-midi, 10 mars 2018, avec le Premier Ministre Indien, SEM. Narendra Modi.

Dans la soirée, le Président indien, SEM Ram Nath Kovind, a offert à New Delhi, un banquet à Rashtrapati Bhawan, aux Chefs d’Etat dont SEM Issoufou Mahamadou qui ont participé dimanche, 11 mars 2018, au Sommet de l’Alliance Solaire Internationale.

Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement de M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, Mme Amina Moumouni, Ministre de l’Energie et Mme Lamido Ousseini Salamatou Bala Goga, Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, Chargée de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.