Le programme Yale Young African Scholars (YYAS): L’édition 2019 déjà en chantier…

Le programme Yale Young African Scholars (YYAS) est un programme académique et d’enrichissement intensif conçu pour les étudiants africains du secondaire souhaitant poursuivre des études supérieures et souhaitant avoir un impact significatif en tant que jeunes leaders sur le continent, prépare actuellement sa prochaine édition 2019.

C’est une occasion passionnante pour les étudiants africains du secondaire âgés de 14 à 18 ans de participer au programme Yale Young African Scholars.

Au cours de ce programme, les participants amélioreront leurs compétences académiques, recevront les conseils d’admission à l’université et d’aide à la demande d’aide financière, et rejoindront un réseau de jeunes leaders de toute l’Afrique. Après le programme de huit jours, les étudiants seront jumelés à des mentors qui les aideront tout au long du processus de candidature à l’université. Il n’y a aucun frais de scolarité, de repas ou d’hébergement pour que les étudiants puissent participer à YYAS.

YYAS est un programme officiel de l’Université de Yale. Les étudiants de TOUS les pays africains sont éligibles et encouragés à postuler. L’année prochaine, YYAS sera accueilli sur trois sites: le Ghana, le Kenya et le Zimbabwe, avec un total de 300 étudiants (100 par session). Il n’y a aucun frais de scolarité, de repas ou d’hébergement pour participer. Des subventions de voyage sont également disponibles pour ceux qui ont besoin d’aide financière, ce qui, en cas d’octroi, couvrirait le coût total d’un billet d’avion aller-retour.

YYAS souhaite particulièrement recevoir les candidatures d’étudiants vivant dans des zones rurales et / ou n’ayant pas de formation universitaire dans leurs écoles ou leurs communautés. Bien que les étudiants de tous les horizons soient encouragés à postuler, le comité d’admission privilégiera les étudiants très performants et à faible revenu («HALI»).

La date limite est fixée au 06 février 2019. Merci de contacter, Dagan Rossini, Fellow | Young African Scholars Program, Yale University , 393 Prospect Street, New Haven, CT 06511, +1-203-432-1115

dagan.rossini@yale.edu

https://africanscholars.yale.edu si vous avez des questions.

Notons que le programme Yale Young African Scholars est fier de son partenariat avec la Higherlife Foundation et est membre du réseau HALI Access Network, avec le soutien supplémentaire du Centre pour les études internationales et régionales de Whitney et Betty MacMillan à Yale.