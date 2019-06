Le puissant DG de la NIGELEC a encore gaffé…

Le DG de la NIGELEC , Halid Alassane, ne peut donner que ces genres de réponse face aux nombreuses critiques objectives de son manque de professionnalisme. En effet , dans ses différentes précédentes communications, unanimement condamnées par la majorité des nigériens , il n’a jamais fait cas d’une commande d’un moteur qui coûterait une Somme 7 milliards de francs CFA .

Il nous a toujours demandé de prendre patience et et de nous tourner vers Dieu le plus puissant, seul lui a la solution et d’attendre d’hivernage, avec la fraîcheur , ses vieux moteurs vont peut être tourner . Aujourd’hui encore dans sa mauvaise manière de communiquer , il nous parle de 10 moteurs qui seraient acquis sur fonds propre à une somme de 6 milliards 900 FCFA, transportés par avion.

Les dits moteurs d’une capacité de 16 MW , seraient utilisés pour faire face à la demande de l’énergie électrique à l’occasion de la conférence de l’Union Africaine en juillet 2019.

En plus il taxe Issoufou Boubacar Kado MAGAGI de sophiste ! La communication est encore maladroite ! Il ne fait aucune référence à sa clientèle, qu’il a traité de carapace !

Les autres points qui fâchent: Goroubanda, retard dans le paiement des arriérés des factures de son principal fournisseur, 3 années successives d’interruption du courant électrique en plein mois de Ramadan, les pièces de rechanges qui n’existent pas dans les magasins , des dépenses irrationnelles qui ne participent à la bonne marche de la société , sont restées sans réponses de sa part .

En principe général de gestion ces questions méritent bien des réponses et des éclaircissements. La réponse de l’orrongant DG de la NIGELEC, à l’interpellation très pertinente de issoufou Boubacar Kado MAGAGI, prouve s’il en est besoin que ce DG de la NIGELEC fait encore preuve de manque de professionnalisme et de courtoisie à l’égard de sa clientèle.

Sa réponse donne encore raison à issoufou Boubacar Kado MAGAGI et aux nombreux nigériens qui demandent son départ.

C’est l’avis largement partagé par la majorité des nigériens, le DG de la NIGELEC est un mauvais gestionnaire, un mauvais communicataire. Sa manière de communiquer, illustre bien cette qualification, il est trop arrogant.

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI.