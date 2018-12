Le redressement fiscal concerne tous les contribuables sans distinction

Plusieurs témoignages pas très élogieux sont rapportés, sur le comportement de la société Orange Niger et certains opérateurs économiques dits proches du régime. Le témoignage qui a beaucoup frappé notre attention est celui relaté par monsieur Idé Moukaila.

En effet, suite une réquisition infructueuse de la police judiciaire adressée à Orange Niger, pour identifier un numéro de téléphone à partir duquel des menaces graves ont été proférées contre monsieur Idé Moukaila et sa famille , l’intéressé s’est adressé au procureur de la république, à ce niveau aussi, aucune suite n’a été réservée à sa demande. Par la suite le directeur des ressources humaines de la société Orange Niger lui a fait savoir que Orange Niger est plus forte que le directeur de la police judiciaire, plus forte que le procureur de la République.

Si ces témoignages s’avèrent , notre société est agravement menacée dans la sauvegarde de nos valeurs socio-culturelles qui font notre fierté.

Beaucoup d’anecdotes de ces genres de comportements orrogants qui frisent l’ignorance et l’irresponsabilité, sont rapportés sur certains de nos opérateurs économiques qui se glorifient d’être proches du pouvoir. À notre humble avis, la meilleure façon de montrer qu’on est proche du pouvoir c’est de s’acquitter le premier *de* ses obligations fiscales et de respecter la réglementation en vigueur dans la République.

Donner le meilleur exemple de civisme fiscal , c’est faire preuve d’être un bon citoyen , donc fréquentable par les pouvoirs publics.

Tous ceux qui se disent proches du pouvoir, qui dans leurs comportements de citoyens narguent les agents publics dans l’exercice de leur noble mission, sont des faux amis du pouvoir, ils ne méritent pas *du respect* de la part des dits agents publics et des bons citoyens de la République.

Un adage Haoussa illustre bien cette situation » Zamba tchikin Amentchi ! » autrement il s’agit des faux amis, en réalité ils se rapprochent du pouvoir pour brouiller les pistes du mal qu’ils cherchent à commettre dans la quiétude sociale.

Le plus grand mal qu’un opérateur économique puisse faire à un homme politique est d’inciter les citoyens à l’incivisme fiscal et à poser des actes qui démotivent les agents publics.

Quand on est avec un pouvoir on l’aide à bien mobiliser les ressources publiques pour *faire* face aux charges publiques et non à développer un système de corruption, un système de démotivation des agents publics intègres et sérieux.( Les * »on « * sont utilisés ici pour désigner les opérateurs économiques ignorants de leurs obligations fiscales et de leurs missions d’acteurs de développement économique et social).

Les opérateurs économiques corrupteurs , fraudeurs , voleurs, irresponsables , représentent un grand fléau dans notre société. Ce sont en réalité des délinquants économiques et financiers. Ils faudrait les combattre à tous les niveaux pour permettre au pays d’émerger.

Pour prospérer , la République a grandement besoin des hommes d’affaires conscients de leurs rôles dans le développement économique et social du pays et non des fossoyeurs des valeurs républicaines. Par conséquent il serait hautement souhaitable que les autorités compétentes attirent bien particulièrement l’attention de ces opérateurs économiques sur certaines de leurs habitudes néfastes au développement économique et social.

Une prise de conscience collective pour améliorer le civisme national s’impose à tous.

À bon entendeur salut !