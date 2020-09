LE REPRESENTANT PERMANENT DU PAKISTAN ET PRESIDENT DE L’ECOSOC CHEZ LE REPRESENTANT PARMANENT DU NIGER ET PRESIDENT DU COSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

Cette audience accordée au Représentant du Pakistan par le Représentant du Niger porte essentiellement sur les questions de développement dans l’espace de la CEDEAO en général et dans l’espace des pays du G5 Sahel, en particulier face aux impacts de la pandémie du Covid-19.

Son Excellence Monsieur Munir Akram, Représentant Permanent du Pakistan et Président du Conseil Economique et Social des Nations unies a discuté des questions du développement et les mesures préconisées pour annuler la dette des pays en développement et mobiliser plus de ressources en leur faveur.

L’annulation de la dette des pays africains et l’aide que les pays du G5 Sahel sont en droit d’attendre des institutions internationales dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ont fait partie des échanges entre leurs Excellences Messieurs Abdou Abarry et Munir Akram,

Rappelons que déjà, avant que la lutte contre la Covid-19 ne s’impose au monde, les pays de la CEDEAO en général et du G5 Sahel en particulier consacrent une bonne partie de leurs budgets à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, il est des lors indispensable que la solidarité internationale puisse se manifester en leur faveur, afin de leur permettre de mener à bien la lutte contre ces différents défis.

Source: Cellule de Communication du Conseil de securite/Niger