Le retour du boomerang contre Hama Amadou le 13 Mars 2017 !

En définitive et au regard des faits bruts donc réels, il n’y a que les chauds partisans et autres courtisans zélés de ce dernier qui continuent à croire qu’il peut se tirer de l’affaire dite » bébés importés » qu’il traine hélas comme un boulet au pieds.

A les entendre vociférer, Hama est innocent alors même que les faits, eux l’accablent à suffisance. Ce sont pourtant, les faits et actes posés qui importent dans un jugement. Les magistrats de la Cour d’Appel sont suffisamment expérimentés pour interpréter tous les actes posés au regard des lois applicables au Niger. Il ne s’agit pas d’agitation et autres menaces que ne cessent de proférer les adeptes du Gourou Hama Amadou en la moindre circonstance ou dans les meetings.

Le principe de l’observance de la simple lucidité devrait recommander la prudence aux » Lumanistes » car, nul ne peut présager d’un verdict judiciaire avant le conseil qui s’y est appliqué. Cela dit, » il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué « , nous enseigne un bon proverbe et attendons d’en savoir un peu plus le 13 Mars prochain.

Mais, en ce qui nous concerne et pour évaluer les chances de Hama Amadou nous avons pu lire une des intervention du responsable de la commission des droits de l’homme des Nations-unis qui a pu dépêcher au Nigeria une commission d’enquête. Le chef de la dite mission, M Zeid Ra’ad Al Houssein, Haut commissaire des Nations-unis au droits de l’homme affirmait en substance :

» il est inadmissible que restions complices de toutes ces exactions commises sur les enfants à travers le monde, notamment la boucherie en Israël, le trafic, le travail, le proxénétisme des enfants grandissant en Afrique… « . Dès lors, l’on ne voit pas comment le leader du Moden Lumana Africa pourra se dédouaner d’un tel fardeau sur ses épaules. Et même si les » Lumanistes » ne veulent pas entendre raison, ils devront au moins admettre que Hama seul reste premier responsable de tout ce qui se passe en son foyer.

Que son épouse se mette comme elle a réussi à le faire avec beaucoup de tact et même à l’insu de son mari, n’est pas une faute qu’il faut mettre sur le compte d’un autre. Ainsi, pourquoi continuer à accuser le président Issoufou d’un fait qu’il ignore nous parait complètement…indécent. Les activistes du Lumana devront trouver d’autres arguments que le balai qu’ils ont utilisé lors du meeting du weekend dernier pour prétendre dire qu’ils vont…balayer le président Issoufou et son régime.

N’est-ce pas la même affaire qui fut à l’origine de tous les déboires de Hama lors des dernières présidentielles ? N’est-ce pas la même histoire qui lui vaut de vivre en exil et hors de son pays depuis bientôt deux ans ? Mais nous le savons, lorsque l’on est malhonnête ou même incohérent, l’on accuse toujours les autres. L’on ne voit la paille que l’œil d’autrui alors que l’on refuse de voir la poutre qui se trouve dans vos propres yeux. Hama a beau s’en prendre aux autres, il ne changera en rien les données principales.

Personne n’endossera sa responsabilité de chef de famille à sa place, tant qu’il sera l’époux de dame Hadiza ayant pu s’approprier deux enfants jumeaux dans des conditions troubles dans une clinique du Nigeria et ce moyennant des espèces sonnantes et tré- buchantes. Autrement dit, elle s’est acheté deux enfants jumeaux comme si nous étions dans le cas d’un trafic de bétail. Mais comme les faits indiquent qu’il s’agit en l’espèce d’une transaction concernant des êtres humains, nous considérons qu’il y a faute et motif suffisant pour demander des comptes à ceux-là qui ont été pris la main dans le sac à l’exemple du voleur qui tente de s’enfuir avec son butin.

» Les Lumanistes » et leur champion peuvent hurler sur tous les toits, ils ne changeront pas de cette façon le cours normal de la justice et le 13 mars prochain, nous en sommes surs, c’est le droit qui sera dit. Qu’importe alors toutes les agitations, toutes les invectives contre les autres….. Si l’opposition politique pense qu’il faut juger certaines affaires ou dossiers des personnalités impliquées, le bon sens voudra qu’elle accepte que cette affaire des » bébés importés « , qui ne concerne pas seulement Hama Amadou, soit elle aussi traduite devant les tribunaux, comme du reste toutes les autres affaires de droit commun.

Par ailleurs, il est plus opportun pour les militants du Lumana d’essayer de se trouver un autre cheval dans la course aux prochaines compétitions électorales à venir, notamment 2021, puisque de toute évidence, la sauce Hama Amadou semble ne pas avoir de bon gout…. Et puis, nous l’affirmons sans ambages, s’il n’est écrit dans le destin de Hama Amadou qu’il ne sera jamais président de la République eh bien, il ne le sera jamais….