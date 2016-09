Le RSD salue l’arrivée du MNSD Nassara dans la mouvance présidentielle…

Le bureau exécutif du Rassemblement social démocrate (RSD-Gaskiya) s’est réuni en session extraordinaire, le samedi 3 septembre dernier, à son siège sis au quartier Cité Fayçal, à l’effet d’examiner la situation sociopolitique et économique de notre pays. A l’issue de ces assises, le BEN RSD-Gaskiya a rendu publique une déclaration dans laquelle, le parti de Cheffou Amadou a salué l’arrivée du Mouvement national pour la société de développement MNSD-Nassara dans la mouvance présidentielle, élargissant ainsi la base sociale de la majorité au pouvoir, à laquelle le RSD a par la même occasion réaffirmé son appartenance.

Pour rappel, le RSD Gaskiya compte quatre (4) députés sur les 118 de la mouvance présidentielle pour un parlement composé de 171 députés au total. Pour le RSD, l’élargissement de l’alliance au pouvoir s’explique par ce qu’il a qualifié de »difficultés d’origine exogène, liées au contexte international, qui contrarient dangereusement nos actions de développement ».

Ces difficultés ont pour noms la chute brutale du prix du pétrole, la mévente de l’uranium et les contraintes relatives à l’exploitation aurifère, auxquelles il faut ajouter la persistance des problèmes sécuritaires. « Face à ses préoccupations aussi existentielles, le rassemblement de tous nos compatriotes de bonne volonté devient plus qu’indispensable (…) Il est urgent de créer un consensus, une union sacrée autour du président de la République pour inverser la tendance actuelle et inventer un avenir stable et promoteur » souligne la déclaration.

Et avec l’arrivée du MNSD Nassara, la majorité est forte désormais de 138 députés sur 171. Ce qui, estime le RSD-Gaskiya, lui permettra d’obtenir cette mobilisation indispensable à la construction nationale que ce parti appelle de tous ces vœux. Mais pour tirer un meilleur profit de cette alliance, une nouvelle dynamique doit naître en vue d’un nouveau départ pour jeter les bases de développement de notre pays. A ce propos, le RSD propose un processus basé sur six axes principaux. Il s’agit d’abord, souligne la déclaration du RSD Gaskiya, de bâtir une union sacrée compacte et sincère, dans un cadre formel, avec une organisation précise pour affronter les défis. Cette nouvelle union de partis peut être gérée dans un nouveau cadre efficace et efficient.

En deuxième lieu, il faut selon le RSD, définir une orientation nationale et se fixer des objectifs fondamentaux et prioritaires pour le développement de notre pays. Il faut ensuite »restaurer la confiance du peuple par un changement de comportement de la classe politique, par le respect et l’application stricte des règles de bonne gestion et de bonne gouvernance » selon les termes de la déclaration.

Il s’agit plus précisément de combattre le laxisme et de mener une lutte sans merci contre la corruption et tous les dysfonctionnements de notre administration. A ce propos, le RSD demande à ce que tous les dossiers établis, relatifs aux détournements des deniers publics et à l’enrichissement illicite soient impérativement remis à la justice et tous les dossiers pendants doivent connaître une suite.

Quatrièmement, le RSD estime qu’il faut mobiliser les ressources internes afin de permettre à notre pays d’atteindre un niveau de recettes publiques compatibles avec nos exigences de souveraineté. Cinquièmement, le Rassemblement social démocrate propose de mettre en place un système sécuritaire national global encore plus efficace, plus présent et plus permanent et de grande vigilance partout dans le pays et enfin le RSD pense qu’il faut redéfinir un nouveau cadre institutionnel et constitutionnel de vie en communauté qui permettra de pérenniser la paix, la stabilité et l’épanouissement de notre peuple dans le respect de nos valeurs de civilisation.

Revenant sur la situation socioéconomique du pays, le RSD s’est dit heureux de ce que nos Forces de défense et de sécurité continuent à défendre vaillamment l’intégrité de notre territoire avec abnégation, courage et esprit de sacrifice. C’est pourquoi le RSD leur a renouvelé ses encouragements et présenté ses condoléances aux familles des éléments tombés sur le champ d’honneur et aux familles des victimes civiles. Le parti salue également les efforts fournis par le Président de la République à l’endroit des FDS et demande aux Nigériens de continuer à accompagner nos FDS en particulier à travers des prières.

Parlant de la saison des pluies, le RSD a évoqué les importantes précipitations qui ont provoqué des inondations par endroit, soulignant que les victimes ont besoin de toute la solidarité nationale et de notre compassion. Au plan éducatif, le Rassemblement a rappelé que le système éducatif fait encore face à des défis structurels en dépit des efforts fournis par les différents intervenants.

Le RDS demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour une meilleure qualité de l’éducation, rappelant au passage les dysfonctionnements graves observés dans l’organisation des examens et concours. Au plan sportif, le RSD, s’est félicité du succès enregistré par notre pays aux JO de Rio grave à Abdoul Razak Issoufou Alfaga, médaillé d’argent. Ce qui estime le parti est la preuve du dynamisme de la jeunesse nigérienne.

Toutes ces préoccupations évoquées tantôt, montrent selon le RSD, la nécessité d’un consensus national autour de l’essentiel : le développement de notre pays. « Le RSD-Gaskiya réaffirme sa disponibilité à apporter sa contribution sur tout ce qui peut rassembler les Nigériens autour des préoccupations fondamentales de notre pays » souligne la déclaration.