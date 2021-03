LE SAMAN RAPPELLE AUX UNS ET AUX AUTRES QUE LE NIGER EST UN ETAT DE DROIT

Dans un communiqué de presse rendu public ce jour, 18 mars 2021, le Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN) rappelle :- d’une part, au gouvernement que le Niger est un Etat de droit dont la constitution consacre clairement les principes sacro-saints de la présomption d’innocence, de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice ;- et d’autre part, aux citoyens que dans un état de droit, l’exercice des droits et libertés devrait s’opérer dans le respect des lois et règlements de la République.

Aussi, suite au massacre des 58 paisibles concitoyens le 15 mars 2021 dans la région de Tillabéry, le SAMAN présente ses condoléances les plus attristées à tout le peuple nigérien indistinctement éprouvé dans sa chair.