Le Secrétaire Général du Gouvernement Gandou Zakara et le Président du Conseil de ville de Niamey Assane Seydou out !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le couperet est tombé. Sec. Le puissant et l’inamovible Secrétaire Général du Gouvernement, le sieur Gandou Zakaka et le non moins puissant, Maire central de Niamey, Assane Seydou ont été éjectés sans ménagement par le Conseil des Ministres tenu ce matin sous la présidence de Issoufou Mahamadou.

Ces deux personnalités qui se sont distinguées par leur mauvaise manière de servir sont les premières victimes d’une longue liste de personnalités qui seront concernées par le réveil du lion.

En effet, après avoir toléré les indélicatesses des uns et des autres, le Chef de l’Etat a décidé cette fois ci de n’épargner personne.

Ainsi une enquête sera diligentée très bientôt sur la gestion de la Communauté urbaine de Niamey et une autre enquête se penchera sur les dossiers traités par le Secrétariat général du Gouvernement.

Le dossier Africard, mal ficelé par Gandou Zakara et son équipe a eu aujourd’hui raison de Gandou. Et le tas d’immondices ont « terrassé » le maire central de Niamey.

Nous y reviendrons…