Le Secrétaire Permanent du G5 Sahel, Najim Elhadji Mohamed : « l’objectif du G5 Sahel est de faire de l’espace sahélo-saharien, un havre de paix où il fait bon vivre pour le plein épanouissement de notre jeunesse et de l’ensemble des populations sahéliennes »

Tamtam Info News: Monsieur le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, en dépit de l’existence de plusieurs organisations sous et régionales, les 5 Etats ont senti la nécessité de créer cette organisation dont vous avez la lourde charge. Quels sont les objectifs et la mission assignée à cette organisation ?

Najim Elhadji Mohamed: Je vous remercie de cette opportunité que vous nous offrez pour parler de notre organisation commune, le G5 Sahel. Comme vous le savez, les pays du G5 Sahel constituent un espace regroupant la plus grande concentration des menaces sur la paix, la sécurité et le développement.

Ces pays sont homogènes sur le plan de leurs caractéristiques physico-naturelles, de leurs indicateurs de développement socio-économique, et aussi de par l’histoire, la géographie et la culture ou même d’un point de vue géopolitique et linguistique.

Le G5 Sahel a été perçu par les Chefs d’Etat fondateurs et leurs partenaires comme le bon format et la bonne échelle pour traiter des questions spécifiquement sahéliennes. C’est en particulier le format qui permettra des avancées réfléchies et potentiellement efficaces dans le développement de la bande sahélo –saharienne vue dans son orientation ouest-est.

La création du G5 Sahel a été sous-tendue par la volonté politique marquée et l’engagement des Chefs d’Etat de circonscrire les préoccupations communes de sécurité, de développement mais aussi et surtout, de démocratie, afin de s’approprier en toute responsabilité la souveraineté de leur destin dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique. Le G5 Sahel créé par les Sahéliens à l’attention première des Sahéliens apparaît indéniablement comme la meilleure approche, le dispositif idéal d’intégration et d’opérationnalisation des actions de résolution des problèmes du Sahel par ceux qui sont concernés au premier chef, mais aussi et surtout l’instrument adéquat de coordination de toutes les initiatives en faveur du Sahel.

Sa convention a été signée le 19 décembre 2014 à Nouakchott en Mauritanie, où il a son siège. Il est vrai que les Etats du G5 Sahel, à savoir : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad appartiennent à plusieurs organisations sous et régionales. Mais cependant en toute souveraineté et en dépit de l’existence de toutes ces organisations sous et régionales, nos chefs d’Etat ont décidé de créer le G5 Sahel.

Il faut savoir que ce n’est ni une organisation de plus ni de trop. Le G5 Sahel vient en complément aux organisations existantes en alliant sécurité et développement.

Le G5 Sahel privilégie dans ces interventions les zones transfrontalières à faible densité humaine avec une faible présence des Etats. Zones qui ont tendance à devenir des espaces de non-droit, et constituent un terreau fertile pour le développement du terrorisme soutenus par la pauvreté et l’ignorance.

Le G5 Sahel cherche aussi, la complémentarité, la synergie et la cohérence dans ses actions avec les organisations poursuivant les mêmes objectifs en évitant toute duplication, dans un contexte de rareté des ressources de toutes natures. Les objectifs du G5 Sahel sont entre autres d’offrir un cadre stratégique qui permet d’améliorer les conditions de Développement et de Sécurité dans l’espace G5 Sahel afin d’améliorer la vie des populations; d’allier la Sécurité et le Développement soutenu par la démocratie et la bonne gouvernance dans un cadre de coopération régionale et internationale mutuellement bénéfique et de promouvoir un développement régional, inclusif et durable.

Pour lutter efficacement contre le terrorisme qui menace dangereusement les Etats sahéliens, le G5 a constitué une force armée conjointe, mais en dépit de vos offensives diplomatiques, le financement bloque. Pourquoi un tel blocage et ou en sont les négociations avec le Conseil de Sécurité de l’ONU ?

Il faut rappeler que la Force Conjointe du G5Sahel (FCG5S) a pour objectifs de lutter contre le terrorisme, les Groupes Armés Terroristes, les Trafics illicites: drogue, armes, êtres humains….

Elle a été adoptée par décision de la 679ème réunion du Conseil de Sécurité et de Paix de l’Union Africaine le 13 avril 2017, par la Résolution 2359, du Conseil de Sécurité des Nations-Unies du 21 juin 2017, et la Résolution 2391 du 8 décembre 2017. Elle comprendra 5000 hommes, répartis en 3 fuseaux: Centre, (Burkina-Mali-Niger) Est (Niger-Tchad) et Ouest (Mali-Mauritanie) avec un commandement unique, basé à Sévaré au Mali. Il est erroné de dire que le financement bloque.

A ce jour, nous sommes à 59, 2% du budget prévisionnel de 423 millions d’Euros et à un niveau permettant l’opérationnalisation de la force qui atteindra sa montée en puissance au plus tard en mars 2018.

(Voir situation tableau ci –dessous en millions d’Euros)

Une première opération conjointe dénommée ‘HAWBI’ a été conduite avec nos partenaires de BARKHANE avec succès au niveau du fuseau centre et une seconde plus importante est en cours de préparation.

Il faut se féliciter qu’à l’unanimité deux résolutions ont été adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations -Unies au profit de la FCG5S. La 2391, prévoit un accord technique avec la MINUSMA qui sera bientôt négocié. Cela constitue une étape importante, mais pas suffisante, d’où la nécessité de poursuivre l’offensive diplomatique tous azimuts y compris avec les Nations-Unies pour disposer conformément aux souhaits de nos Chefs d’Etat d’un financement pérenne prévisible et durable, notamment une résolution sous chapitre VII.

Il est important à ce stade de remercier au nom des Etats, le Secrétaire général des Nations-Unies M. ANTONIO GUTERRES qui constitue un soutien inestimable pour le G5 Sahel et le Conseil de Sécurité, l’ensemble de ses membres et particulièrement la France qui en assure la présidence.

Vous avez pris part à Paris à une Conférence sur le G Sahel convoquée par le Président Français Emmanuel Macron, peut-on savoir les résultats qui en sont issus de cette réunion ?

Le 13 Décembre 2017, sur l’initiative du Président de la République française M. Emmanuel MACRON une réunion de Soutien à l’accélération de l’opérationnalisation de la FCG5S a eu lieu au Château de la Celle Saint-Cloud, en présence des Chefs d’Etat du G5 Sahel et d’autres hautes personnalités. C’est au cours de cette importante rencontre que le Royaume d’Arabie Saoudite a confirmé sa contribution à hauteur de 100 millions de dollars US et sa disponibilité à fournir un appui aérien à la FCG5S.

Les Emirats Arabes Unis ont annoncé une contribution de 30 millions de dollars US et les Pays –bas, 5 millions d’euros.

Les chefs d’Etat ont décidé la mise en place rapide de mécanismes de coordination, de gestion transparente et de suivi de toutes les contributions. C’est le lieu de remercier au nom de SEM Ibrahim Boubakar Kéita, Président de la République du Mali et président en exercice du G5 Sahel, des autorités et des populations sahéliennes ; la France et son chef d’Etat qui ne ménagent aucun effort pour nous soutenir aux plans matériel, financier et diplomatique. Il faut noter qu’auparavant une réunion s’est tenue le 11 décembre 2017 à Bruxelles entre les ministres européens des affaires étrangères et ceux du G5 Sahel, réunion au cours de laquelle, nos partenaires ont réaffirmé leur soutien à la FCG5S, soutien qui se confirmera lors de la conférence sur la sécurité et le développement du sahel que l’Union Européenne organisera le 23 février 2018 à Bruxelles.

Cette réunion permettra de boucler le budget de la FCG5S et d’aborder les questions de développement. L’initiative « Alliance avec le Sahel » sera à cet effet à l’ordre du jour. La sécurité au G5 Sahel, ce n’est pas seulement la FCG5S, c’est d’abord l’existence d’un Comité de Défense et de Sécurité qui est l’organe d’orientation et de décision en matière de défense et de sécurité du G5 Sahel.

Le dispositif de défense et de sécurité du G5S s’inscrit dans l’Architecture de paix et de sécurité de l’UA et vise à opérationnaliser le processus de Nouakchott. Il comprend entre autres le partage des renseignements à travers la Plateforme de Coopération en Matière de Sécurité (PCMS) ; l’interopérabilité à travers le Partenariat Militaire de Coopération Transfrontalière avec BARKHANE,et les Opérations Militaires Conjointes Transfrontalières, les Groupes d’Actions Rapides de Surveillance et d’Intervention, la coopération sécuritaire et judiciaire ; le renforcement des capacités opérationnelles et la formation, à travers :

Le Collège de Défense de Nouakchott (Ecole Régionale de Guerre), Le Collège Sahélien de Sécurité à Bamako, L’Académie Régionale de Police au Tchad ; la recherche et la prospective à travers le Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce; et enfin la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures régionales de défense et de sécurité. Il faut préciser que le G5 Sahel est une organisation de sécurité et de développement, dont l’originalité réside dans le couplage, dans la réflexion en amont comme dans l’action en aval, entre la défense et la sécurité d’une part, et le développement durable et intégré d’autre part. Le G 5 Sahel s’est doté d’une « Stratégie pour le Développement et la Sécurité » (SDS) qui sera mise en œuvre à travers un « Programme d’Investissement Prioritaire » (PIP), dont la première phase couvre la période 2018 à 2020.

Le PIP comprend 19 programmes et 105 projets dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la gouvernance, de la résilience et de la construction d’infrastructures structurantes, pour l’ordre de 6 000 milliards de Fcfa.

Les projets d’infrastructures qui représentent ¾ des financements recherchés comportent notamment : les Projets de construction de routes dans les 3 fuseaux transfrontaliers ; les Projets d’aménagement d’ouvrages hydrauliques dans les zones frontalières; les Projets d’électrification des zones rurales frontalières ; les Projets de couverture radioélectrique des zones d’ombre suivant les fuseaux transfrontaliers ; et deux projets majeurs que sont le projet de création de la compagnie aérienne régionale « Air Sahel » ; et le Projet de construction du chemin de fer (le Transsahélien) de près de 6000 km devant relier les Etats membres : Mauritanie-Mali-Burkina-Niger-Tchad.

Le G5 Sahel a d’autres projets non moins importants que sont la Lutte contre la Radicalisation et l’Extrémisme Violent ; la promotion de la femme ; le développement intégré de la Jeunesse; et la promotion des Droits Humains. Comme le prouve le tableau ci-dessus, ¾ de nos besoins de financement sont du domaine des infrastructures indispensables au développement des zones transfrontalières. Ceci allié à la bonne gouvernance, au renforcement des capacités de résilience des populations avec une forte implication des jeunes et des femmes dans un espace sécurisé, c’est cela en résumé le G5 Sahel.

Quel est l’avenir du G5 Sahel ?

En terme de perspectives, c’est de parvenir d’une part à boucler le budget d’opérationnalisation dans la durée de la FCG5S et d’autre part à mobiliser les ressources nécessaires au financement et à la mise en œuvre de notre PIP qui fera l’objet d’une table ronde prévue les 6 et 7 Mars 2018 à Bruxelles avec le soutien de l’Union Européenne. La réalisation de ces objectifs contribuera certainement à faire de l’espace sahélo-saharien, un havre de paix où il fait bon vivre pour le plein épanouissement de notre jeunesse et de l’ensemble des populations sahéliennes.

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES DU G 5 SAHEL

