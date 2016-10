Le sempiternel problème de fichier électoral au Niger : Quelle solution ?

Peut-on parler de démocratie sans élection ? D’élection sans fichier électoral ? De fichier électoral sans système d’enregistrement et d’identification ? Les réponses à ces questions en apparence simples ne sont toujours pas trouvées au Niger comme en témoigne le récent report des élections locales.

Le Niger, pays caractérisé par son taux de croissance naturelle élevé (3.9%) et ses ressources limitées (Le PIB nominal en milliards de FCFA était de 4241,5 en 2015) est confronté à divers défis de l’heure : Maintenir les acquis démocratiques, assurer la sécurité des personnes et des biens, gérer la migration clandestine irrégulière, amorcer le développement économique et social… L’élément central de toutes ces préoccupations est l’HOMME. L’homme qu’il faille identifier formellement avec ses besoins multiples afin d’y apporter les solutions adéquates. D’où l’importance d’un système d’enregistrement, d’identification et de documentation. Au Niger, ce système repose essentiellement sur l’état civil et …Et c’est tout !

De 1960 à 2010, le taux d’enregistrement des naissances à l’état civil est stagné à 32%. L’enregistrement des mariages et décès n’a guère dépassé 10% (analyse des volets statistique des fait d’état civil de 1995, 2002 et l’EDSN 2012). De 2012 à 2015, les efforts conjugués de l’état et de ses partenaires ont permis de rehausser le taux d’enregistrement des naissances de 32% à 64% (EDSN 2014).

Toutefois beaucoup reste à faire en ce qui concerne l’enregistrement des mariages, des décès et des mouvements migratoires. Aussi, avec le développement des technologies de l’information et de communication, une modernisation du système actuel d’état civil s’impose. Cette modernisation ou informatisation doit prendre en compte l’archivage de l’existant, la sécurité des supports d’enregistrement, la centralisation des données ainsi que la mise à jour en temps réel et l’auto financement du système etc.

La deuxième composante d’un système d’identification est ‘’la documentation’’ à un âge beaucoup plus avancé. En termes plus clairs, il s’agit de la délivrance de la carte d’identité nationale. Très malheureusement, cette composante n’existe au Niger, en tant que système, qu’en apparence. Les cartes d’identités nationales sont délivrées dans les commissariats et dans quelques communes et circonscriptions administratives sur la base de diverses sources (actes de naissance, nationalité, livret ou carnet de famille…).

Ces documents de base sont souvent sans liens aucun entre eux. L’une des conséquences de cette situation est la possibilité qu’une seule personne détienne par exemple un permis de conduire et, peut-être, une carte d’identité nationale sur lesquels sont inscrits deux noms différents de la même et unique personne. Pire, une personne peut détenir plusieurs cartes d’identités nationales en cours de validité délivrées dans différentes communes du pays sans qu’un lien soit établi entre ces documents.

La faute n’est pas imputable aux administrations et/ou fonctionnaires chargés de ces questions. NON ! La faute est imputable au système qui en réalité n’existe pas. Il faut donc un schéma directeur d’identification au Niger.

Le schéma directeur de l’identification doit prendre en compte l’état civil (premier niveau d’identification) pour ensuite harmoniser la délivrance des documents d’identité tout en sécurisant les supports. Les mêmes canaux ayant servis à enregistrement et à la centralisation des données de l’état civil doivent servir pour l’enroulement pour la carte d’identité nationale.

Ainsi, seules les données complémentaires seront collectées à savoir les données biométriques et physiques (photo, taille, empreinte, iris, adresse…). Le reste (nom, prénom, âge, …) étant déjà dans la base des données état civil. Il suffit à ce niveau de prévoir un mécanisme de retour et de délivrance des cartes personnalisées. Le fait de lier l’état civil (premier niveau d’identification) et le système de délivrance de la carte d’identité nationale est une logique mathématique. Le second est une continuité du premier. Il se base sur les données du premier et complète avec des données acquise en cours de vie. L’autre avantage est la garantie d’une mise à jour continue. L’importance de l’acte d’état civil et de la carte nationale d’identité n’étant plus à démontrer.

Le résultat de tous ceci est désormais clair. Comme vous l’avez tous deviné, il s’agit de la constitution du Registre national biométrique, centralisé, et sécurisé avec un identifiant unique pour chaque individu. Un identifiant basé sur l’état civil et la biométrie. La concrétisation de l’idéal ‘’une personne une identité’’ !

Du registre national biométrique, centralisé, et sécurisé découlera tous les fichiers dont les différentes administrations auront besoin : fichier statistique, fichier fiscal, fichier sanitaire, fichier électoral, fichier de vulnérabilité, etc. D’autres applications non moins importantes peuvent aussi être tirées de ce registre national. Il s’agit entre autres de la sécurité des transactions bancaires et fiscales, de l’identification des puces téléphoniques, de la délivrance des permis de conduire et leur control…

Quelle stratégie pour arriver à cet idéal ?

Tout d’abord l’approche doit être participative. La réussite d’un tel projet dépend de l’adhésion de tous, surtout de la population. La réussite passe également par les infrastructures et les personnes chargées de la mise en œuvre et de l’animation. Enfin, il faut procéder à une reforme institutionnelle adéquate. Les administrations chargées de l’enregistrement et de l’identification, dans leurs états actuelle, ne sont pas à même de conduire une telle mission. Non pas par insuffisance de compétence, mais à cause des attributions et des statuts de ces administrations.

La reforme institutionnelle doit donc aboutir à la mise en place d’une administration permanente et autonome (Agence, Office, Autorité…..) chargée de l’état civil et de l’identification au Niger. La première action de cette institution sera une opération d’identification et de documentation de masse.

Et le sempiternel problème de fichier électoral au Niger ne sera que souvenir.