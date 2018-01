Le succès du PDES témoigne la crédibilité et la confiance dont jouit le Niger déclaré l`honorable Députée…

Tamtam Info News: Honorable vous êtes l’une des Députés ayant pris part au nom de l’assemblée nationale a la table ronde sur le plan de la renaissance du Niger 2017_2021. Vous avez activement participé aux travaux, quelles leçons tirez-vous à l’issue de cette rencontre?

Honorable Fatima Doubou Dogo: Effectivement, nous avons assisté au nom de l’Assemblée Nationale au Forum de Paris sur le PDES 2017-202, je peux vous affirmer que le Niger a remporté une grande victoire. Il faut féliciter toute l’équipe qui a conduit de manière brillante ces négociations. Ensuite, je suis émue par la qualité de la documentation produite ainsi que celle des animateurs des différentes sessions.

Enfin je me suis réjouie de la présence des représentants au plus haut niveau de responsabilités des partenaires techniques et financiers à cette rencontre. Ceci témoigne de la crédibilité et de la confiance que jouit mon pays à l’échelle internationale. En outre, la présence de plusieurs Chefs d’Etats Africains à cette rencontre au côté du Président Issoufou Mahamadou reflète cette crédibilité et la solidarité interafricaine. Je suis rassurée que les partenaires ne seront pas déçus et que le PDES sera une réussite, incha Allah.

Le Niger a rencontré un écho favorable au niveau de la Communauté internationale. 23 milliards de dollar ont été enregistrés sur 17 attendus, quel commentaire vous inspire cette grande victoire?

Permettez-moi de préciser que c’est 26 milliards de dollars qui ont été annoncés au lieu de 23 milliards de dollars.

Je remets cette victoire au crédit du Président de la République. Elle témoigne de la reconnaissance des partenaires par rapport à la politique clairvoyante mise en place par le Président de la République depuis sa prise de fonction en 2011, en dépit des contingences sécuritaires dont le coût aurait pu déstabiliser n’importe quel pays.

Cette victoire s’explique également par la stabilité politique que connait notre pays en dépit de quelques soubresauts sans aucune gravité ; opposition comme majorité chacun joue sa partition dans le respect des lois et règlements en vigueur. Aujourd’hui, on peut l’affirmer sans risque de se tromper que le Niger est en marche pour le progrès.

Il faut également saluer l’engagement, la détermination, l’abnégation et le patriotisme qu’a fait preuve la Ministre du Plan Mme Kané Aichatou.

Le Parlement dont vous êtes l’un des représentants sera sollicité pour accompagner et contrôler le Gouvernement dans l’exécution de ce plan, vous avez certainement des suggestions à faire afin que les projets prévus dans ce plan de Renaissance soient profitables à l’ensemble des Nigériens?

Dans le cadre de nos actions sur le terrain, nous avons l’habitude de visiter des projets en cours d’exécution et de discuter avec les populations bénéficiaires.

A ce niveau notre objectif est double. Il s’agit de s’assurer d’une bonne exécution sur le terrain des projets tels que prévus, et de prendre l’avis des populations bénéficiaires des retombées de ces projets dans leur vie quotidienne. A chaque fois que de besoin, nous faisons remonter au niveau de l’Exécutif les corrections jugées nécessaires tant dans leurs exécutions que dans l’attente des populations. Ce sont là, les actions auxquelles nous sommes déjà habituées. Aussi dans le cadre de ce PDES nous ne pouvons que renforcer ce genre d’action pour que le PDES réponde véritablement aux objectifs pour lequel il a été mis en place.

Avec l’institutionnalisation du Budget Programme qui a démarré en janvier 2018, l’Assemblée nationale a révisé son règlement intérieur pour davantage renforcer la mission du contrôle de l’action gouvernementale en intégrant l’évaluation des politiques publiques. Ainsi, dans le cadre du PDES, l’Assemblée nationale va s’assurer que le Gouvernement met tout en œuvre pour respecter le planning d’exécution de ce PDES ; que le Gouvernement s’est procuré de tous les moyens indispensables à sa mise en œuvre ; notamment les ressources humaines dont il faut s’assurer de la qualité afin d’éviter ce paradoxe de sous consommation de crédit alors que les besoins sont énormes ; et de la participation active des populations à la base parce que le PDES les appartient.

En tant qu’élu du peuple, c’est une obligation de suivre de manière permanente les actions de développement entreprises sur le terrain au bénéfice des populations.

Certains accusent le Parlement nigérien d’être une simple chambre d’enregistrement. Vous n’avez aucune indépendance vis à vis de la majorité présidentielle, votre réaction?

L’Assemblée nationale c’est là où on vote les lois. Nous avons opté pour un régime semi présidentiel. La logique de notre démocratie est donc le fait majoritaire où la majorité parlementaire soutient le Gouvernement qui est son émanation. A l’Assemblée nationale du Niger, notre vote n’a jamais été mécanique comme en témoignent les projets de lois que nous adoptons en plénière de l’Assemblée nationale.

En effet, ces projets de lois sont adoptés avec amendements et certains sont même renvoyés au Gouvernement pour améliorations et enrichissements. Du reste, notre majorité est composite, plusieurs sensibilités s’expriment avant que se dégage la décision finale. Les débats en commission ont toujours été nourris. Le vote du projet de loi de finance 2018 en est un exemple illustratif.

En conséquence les députés que nous sommes, issus de la majorité, travaillons dans l’intérêt supérieur de la Nation tout comme le Gouvernement du reste.

C’est cette impression qui laisse croire que l’Assemblée nationale est une chambre d’enregistrement.