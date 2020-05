LE SYNDICAT AUTONOME DES MAGISTRATS DU NIGER (SAMAN) DÉNONCE DES GRAVES ET INNOMBRABLES CAS D’IRRÉGULARITÉS DANS LES AFFECTATIONS ET NOMINATIONS DES MAGISTRATS

Dans sa lettre n°011/BEN/SAMAN du 26 mai 2020, le Bureau Exécutif National du SAMAN, après avoir constaté la tenue de la première session ordinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) malgré les mesures édictées par le gouvernement en vue de prévenir et contenir la propagation de la pandémie du Covid-19, dénonce de graves et innombrables cas d’irrégularités et d’incohérences ayant caractérisé les affectations des magistrats.

Dans sa lettre adressée au Ministre de la justice, Garde des Sceaux, le SAMAN relève, en effet, la violation des lois n°2019 – 01 du 30 avril 2019 et n°2018 – 36 du 24 mai 2018 ainsi que la violation des règles de préséance s’agissant de la nomination d’un juge, entre autres irrégularités constatées.

Par Tamtam Info News