Le Talk-show ‘’ Tapis Rouge’’ véritable cadre de découverte Talk-show ‘’ Tapis Rouge’’ une émission mensuelle et tournante, pour la promotion et la visibilité des élites africaines.

La toute première émission dénommée le talk-show ‘’ Tapis Rouge’’ a été enregistrée, le lundi 26 février 2019, au restaurant La Cabane de Niamey). Cette nouvelle émission donne l’opportunité à des jeunes entrepreneurs de se faire découvrir et de se faire connaitre.

Pour cette première édition, des jeunes leaders et des stars ont eu le privilège et l’honneur d’être sur le plateau de l’émission ‘’Tapis Rouge’’ pendant une heure. L’émission est présentée par le confrère Mahamoud Kaba DIAKITE, ancien journaliste de Africable Télévision.

En effet, Mahamoud Kaba DIAKITE a reçu sur le plateau de l’émission, M. Kader Kaneye, Directeur Général de Africain Développement University, Issa Issou promoteur de Beep Taxi, Fati Mariko, la diva de la musique nigérienne et la star Kitari, fils de Fati Mariko sur le même plateau. L’émission Tapis Rouge traite plusieurs sujets d’actualité.

Ce premier numéro de Tapis Rouge a drainé plusieurs personnes au restaurant la Cabane de Niamey. Au cours de l’émission le présentateur s’est entretenu avec les invités chacun dans son domaine d’intervention. Les hôtes de ce premier numéro ont saisi l’occasion pour se faire découvrir au public et parler de leur projets de développement en perspective pour le Niger en particulier et pour l’Afrique en général.

Le Talk-show ‘’ Tapis Rouge’’ est un véritable cadre de découverte. Cette émission est repartie en quatre grandes rubriques stratégiques entre autres, Afrikespoir, Découverte start-up, Artiste du mois et Révélation. Peu avant de présenter les invités sur le plateau, le présentateur a dévoilé l’émission au public.

Selon M. Mahamoud Kaba DIAKITE, l’émission est inspirée du Magazine Bko Business & Class, (revue trimestrielle business-économie) éditée par l’agence de communication Prestacom Afrique. L’objectif de l’émission est d’être le guide des affaires, un référentiel qui informe son public sur tous les aspects : du business ou pour entreprendre, des arts, du sport et de la musique sur le continent ; d’être une véritable plateforme de communication pour les opérateurs économiques qui se sont distingués par leur sens élevé des affaires et qui sont devenus de vrais exemples de réussite en Afrique ; de promouvoir et rendre plus attrayant la sphère des affaires afin de propulser l’élite africaine sur la scène internationale ; de valoriser la culture ainsi que les artistes.

«Il s’agit pour nous, chaque mois d’aller à la rencontre des chefs d’entreprise, des personnalités, des célébrités, experts, start-up, artistes etc, d’aller à la rencontre de ceux qui font bouger l’économie et qui font booster l’économie africaine».

Après l’enregistrement en direct et devant le public de l’émission, les initiateurs vont partager l’élément de l’émission pour diffusion avec les autres organes de presse nationaux et internationaux. Notons que c’est l’agence de communication Prestacom-Niger, qui est chargée de cadrer et de préparer toutes les activités entrant dans le cadre l’émission talk-show ‘’ Tapis Rouge’’.







Par Abdoul. Aziz (Tamtam Info News)