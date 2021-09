Le Vice-président pour l’Afrique de la Société Financière Internationale attendu au Niger

Le Vice-président pour l’Afrique de la Société Financière Internationale (IFC, du Groupe de la Banque Mondiale), M. Sérgio Pimenta, est attendu au Niger du 12 au 15 septembre 2021, a appris l’ANP d’un communiqué de la Banque Mondiale publié ce mercredi 08 septembre 2021.

Selon ce communiqué, qui précise que M. Sérgio Pimenta sera d’abord en Mauritanie du 08 au 10 septembre, puis au Burkina Faso du 15 au 18 septembre, cette visite a pour objectif de promouvoir le rôle du secteur privé face aux besoins de développement urgents des pays du Sahel.

En effet, en plus des conséquences de la pandémie de COVID-19, les pays du Sahel font également face à d’autres difficultés qui plombent de plus en plus leurs économies. Ils se trouvent à un tournant critique face auquel Le secteur privé a un rôle essentiel à jouer, notamment en créant des emplois, en favorisant la croissance économique et en soutenant les efforts en matière de développement.

Dans les trois pays qu’il visitera, M. Pimenta s’entretiendra avec des décideurs publics, des partenaires au développement ainsi que des acteurs du secteur privé. Il présentera les activités et la stratégie d’IFC qui visent à accompagner le développement socio-économique des pays du Sahel à travers des projets portés par le secteur privé et porteurs de transformation économique.

Au Niger particulièrement, M. Pimenta procédera à l’inauguration officielle du bureau permanent d’IFC dans le pays.

L’objectif d’IFC pour les quatre prochaines années, indique-t-on, est d’engager jusqu’à 1,2 milliard de dollars d’investissements en faveur des pays du Sahel (en tenant compte des ressources mobilisées auprès d’autres investisseurs) dans des secteurs clés pour la croissance et le progrès social à savoir : les infrastructures, l’énergie verte, l’agro-industrie et le développement des chaînes de valeur, et l’inclusion financière.

Par ANP