LEADERSHIP FÉMININ : MME ZAKARI AMINATOU HABIBOU OUMANI HONORÉE À DOHA…

La 140ème Assemblée de l’Union Interparlementaire (UIP) se tient à Doha (Qatar) du 6 au 10 avril 2019. A cette occasion Mme Zakari Oumarou a été distinguée en sa qualité de membre du comité exécutif de l’UIP et membre du comité finances de 2015 à 2019. Un exemple à encourager au profit du leadership féminin notamment au niveau du parlement.

Tous les organes statutaires de l’UIP se réuniront à cette occasion : le Conseil directeur, les Commissions permanentes, le Comité des droits de l’homme des parlementaires, le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires de l’UIP. Le thème du débat général est : ‘’Les parlements, vecteurs de renforcement de l’éducation pour la paix, la sécurité et l’état de droit’’.

Qui est Mme Zakari Aminatou?

Mme Zakari Aminatou Habibou Oumani, Ingénieur d’agriculture, spécialisée en Gestion des projets, est diplômée de l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve en Belgique. Dès son jeûne âge, Aminatou a étudié le développement rural et travaillé avec ardeur et abnégation aux cotés des populations rurales de son département natal Illéla. On se souvient encore de ses fréquentes missions dans les villages réculés, en voiture, en moto ou à cheval pour diffuser les techniques et les techniques de production, de transformation, de conservation/stockage des produits agricoles et horticoles et de valorisation des terres. Les populations d’Illéla ont été impressionnées par cette femme du terroir, la 1ère fille agent d’agriculture qu’elles n’aient jamais vu et qui est plus endurante que ses collègues garçons. C’est tout naturellement qu’elle a été élue député en 2004 à l’occasion de sa toute 1ère candidature, puis successivement réélue en 2011 et 2016, 3ème mandat qu’elle exerce actuellement.

Elle est membre de la Commission Développement Rural du Parlement. Elle ne rate aucune occasion, en particulier lors des intersessions du parlement pour retourner dans sa circonscription, parcourir tous les villages et discuter avec les populations de leurs préoccupations. Elle est d’une grande écoute des populuations et d’une générosité remarquable. A l’extérieur, elle est membre du Comité Exécutif de l’Union Internationale des Parlementaires et de son Sous-Comité Finance.

Au sein des instances dirigeantes du PNDS Tarayya, elle occupe le poste de SGA au sein du Bureau national de l’OFT, depuis le dernier congrès et auparavant Coordinatrice pour la Région de Tahoua.



Elle a fréquenté l’école primaire filles d’Illéla, le CEG d’Illéla avant de poursuivre ses études secondaires à l’IPDR de Kollo après l’obtention du BEPC. Elle avait obtenu le diplôme de Conseiller en Techniques agricoles.

EMS(Niger Inter)