Leadership politique à Maradi: Qui pour briguer la magistrature suprême en 2021 ?

De toutes les élections, les présidentielles sont sans doute celles qui drainent tous les enjeux. Chaque village, chaque commune, chaque communauté, chaque département, chaque région, chacun et chacune caressent le secret espoir, de voir un jour, l’un des siens se distinguer et se faire adouber par la majorité des nigériens.

Du coup, la question qui revient de plus en plus dans les débats ici à Maradi est la suivante : Quel est ce politicien, homme d’état d’envergure nationale, capable de briguer la magistrature suprême et qui pour une fois, réussira cette « union sacrée politique » qui a déserté la région depuis l’avènement de la démocratie post conférence nationale ?

En finir avec les rangs dispersés…

Ils étaient pourtant jusqu’à cinq à vouloir briguer cette magistrature suprême aux dernières présidentielles de 2016. Abdou Labo (CDS), Cheffou Amadou (RSD), Kassoum Moctar(CPR), Mahamane Jean Padonou (CDP), Ibrahim Yacouba (MPN), ensemble ils ont éclaboussé les records de participation « des enfants » d’une même région à une élection présidentielle. Cette profusion de candidatures, on s’en doute, a été mal vécue par les maradawa qui ont vite perçu là, une belle occasion de disperser leur force politique.

« Kara zubé !!! » (tiges éparpillées) était à l’époque l’expression la plus utilisée pour qualifier cette pléthore de candidatures. Aussi les maradawa, choqués par cette absence de solidarité entre leurs hommes politiques, ont-ils préféré leur administrer une raclée magistrale. Aucun d’eux n’a récolté plus de 10% de leurs suffrages. Mieux, un candidat qui n’est pas de la région, Issoufou Mahamadou (PNDS), a réalisé ici le « coup KO » en remportant 52% de leurs votes.

L’épisode 2016 est encore vivace dans le subconscient politique régional. Cheffou Amadou le doyen des candidats de la région, ayant tiré les leçons de son odyssée personnelle et celle de son parti, ne cesse d’appeler les maradawa à un « sursaut collectif ». C’était le sens de son discours lors du dernier anniversaire de son parti tenu en début d’année, à Maradi.

Kalla Moutari, l’homme qui fait l’unanimité !

Depuis, dans les fadas de Maradi, l’on a adopté le procédé de « tankadé da rawrayé » (sélection par discrimination) pour pouvoir dénicher cet homme d’état qui symbolise en même temps leur grandeur d’âme, leur générosité, leur intelligence et leur ferme engagement à contribuer à l’édification de leur pays.

Ainsi, tranchent ces observateurs de l’ombre, Cheffou Amadou, au crépuscule de sa carrière politique, ne sera sans doute pas le porte flambeau de cette nouvelle dynamique qu’il appelle pourtant de tous ses vœux. Abdou Labo est désormais « complètement out » à cause de son passif judiciaire. Mahamane Jean Padonou est aux abonnés absents depuis les dernières élections. Le jeune Kassoum Moctar ne pourra pas non plus assurer ce leadership régional, à cause principalement de ses démêlées avec l’opinion nationale et une partie de l’opinion régionale. Ibrahim Yacouba quant à lui, semble avoir « migré » vers d’autres horizons…

Cependant, à côté de cette « panne » évidente des candidats de 2016, un nouveau leadership a émergé à la faveur de l’arrivée du PNDS au pouvoir. Un leadership porté par des cadres compétents qui ont apporté une réelle plu value à leur parti et à leur pays. Ils sont en effet plusieurs qui ont porté haut les couleurs du parti présidentiel pour en faire aujourd’hui, de loin, la première force politique de la région, détrônant ainsi le MNSD.

Après synthèse, les scrutateurs de la scène politique de Maradi sont unanimes : De tous les hommes politiques en vue, Kalla Moutari est incontestablement celui qui incarne le mieux cette dynamique. Il est à ce jour, le seul « présidentiable » qui fasse l’unanimité, y compris chez les opposants. Adulé de toute part, les « accueils grandioses » qui lui sont réservés à chacun de ses déplacements officiels ou privés dans sa région natale, ressemblent plus à des célébrations du « retour d’un enfant prodige ».

Les échos favorables qui leur parviennent des autres régions du pays sur la perception du personnage, renforcent davantage la confiance des maradawa sur son leadership.