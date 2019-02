Légère progression de la couverture sanitaire au Niger selon le ministre de la santé Dr Idi Illiassou Mainassara

Le ministre de la santé publique Dr Idi Illiassou Mainassara a déclaré mardi 26 février que la couverture sanitaire a connu une légère progression passant de 50,13 % en 2017 à 50,63 % en 2018.

Le Ministre de la santé a annoncé ces chiffres en présidant mardi à Niamey la réunion du comité national de la santé publique, regroupant tous les acteurs intervenants dans le secteur. Le taux de réalisation est passé de 55,57 % en 2017 à 66 % en 2018 tandis que le taux d’accouchement assisté passe de 36,31 en 2017 à 38,50 pour cent, a précisé le ministre.

Cette réunion annuelle du comité national de la santé publique devenue régulière depuis une quinzaine d’années rentre dans le cadre des mécanismes retenus dans le but de les évaluations du plan de développement sanitaire. La rencontre annuelle a pour objectif « Analyser les performances enregistrées dans la mise en œuvre du Plan du Développement Sanitaire 2019-2021 et adopter la programmation de 2019 ». Le ministre de la santé Dr Idi Illiassou Mainassara en président la réunion a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur appui et leur détermination à accompagner le Niger dans le domaine de la santé tout en rappelant les performances enregistrées dans le secteur au cours de l’année 2018.

Cependant certains indicateurs peinent à évoluer pour relever les défis de développement durable lié à la santé. Il a ajouté que l’amélioration de la santé de population est une priorité des autorités de la République..

Le Premier Secrétaire de l’Ambassade de Belgique Bassail Beaugayard, Chef de file des partenaires techniques et financiers a salué les efforts enregistrés par le Niger tout en espérant que l’année 2019 soit une occasion de renforcer les échanges. Au cours de ces travaux des propositions seront formulées afin de contribuer à l’amélioration des performances dans la mise en œuvre des plans d’action 2019.

Par Agence Nigerienne de Presse