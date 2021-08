L’épidémie de choléra dans la région de Tahoua fait 9 décès sur 52 cas enregistrés à Konni

Share on Twitter

Suite à l’épidémie de choléra qui sévit dans le pays, la commune urbaine de Konni (région de Tahoua) a enregistré 52 cas dont 9 décès à la date du 19 août 2021, selon M. Abbass Goubé Magagi épidémiologiste au District sanitaire de ladite localité dans une interview accordée à L’ANP.

‘’La maladie a connu deux vagues dont la première a commencé depuis les mois de mars et juin 2021 avec quelques cas au centre sanitaire intégré (CSI) de Mounwadata dont un décès, ensuite la maladie s’est propagée avec les conditions sanitaires et hygiéniques très favorables conduisant ainsi à une 2ème vague avec 52 cas et 9 décès de choléra’’, a fait savoir l’épidémiologiste Abbass.

Deux sites ont été ouverts, à cet effet, pour recevoir les malades au niveau de l’hôpital de district (HD) et au CSI Mounwadata, selon Abbass qui a signalé des cas à Massalata et Bazaga et qui sont tous des natifs de la ville de Konni.

Selon toujours l’épidémiologiste Abass, des dispositions sont prises relativement à la prise en charge des malades, la limitation des contacts en cas de décès et pendant les funérailles, la convocation du comité de gestion de l’épidémie qui a permis de contacter les partenaires notamment MSF (médecins sans frontières), Concern, et qui ont tous promis des appuis en ressources humaines, et enfin la sensibilisation de la population sur les ondes radios.

Rappelons qu’à la date du 12 Août 2021, le Niger a enregistré 419 personnes atteintes de choléra, parmi lesquelles 16 sont décédées, alors que 307 sont sorties guéries et 96 sous traitement.

Par ANP