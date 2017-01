Les 100 meilleures entreprises nigériennes : grande escroquerie internationale…

Un mystérieux cabinet dénommé Ecofinance entreprises va organiser le 14 janvier prochain une soirée de gala sous le haut patronage du Premier Ministre, pour dit- on récompenser les 100 meilleures entreprises nigériennes. Dans des correspondances, qu’il a adressées aux lauréates, il a exigé à chaque entreprise lauréate, dans un premier temps, le paiement d’une somme de 20 millions de FCFA, comme frais de participation avant de revenir quelques jours plus tard rehausser cette somme à 25 millions de FCFA.

D’après nos investigations au Sénégal, ce Cabinet à une existence douteuse. Donc chères entreprises nigériennes méfiez vous des escrocs !

Depuis un certain temps, passe en boucle sur Télé Sahel, une publicité d’un Cabinet dénommé Ecofinance entreprise qui projette d’organiser une grande soirée de gala sous le haut patronage de Brigi Rafini, Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour récompenser les 100 entreprises les plus dynamiques du Niger.

Ce mystérieux cabinet, se déplace d’entreprises en entreprises avec un film pour démontrer qu’il avait organisé des cérémonies similaires dans d’autres Etats de l’UEMOA.

Or, là ou le doute s’installe, il demande à chaque entreprise lauréate de lui verser 25 millions de FCFA. Vous entendez bien, 25 millions de FCFA dans cette période de morosité économique. Pourquoi une telle demande, quels sont les critères utilisés pour évaluer les entreprises nigériennes ? L’enquête a eu lieu quand et comment ? Et pourquoi, l’inscription à cette compétition bizarre qui était de 20 millions est portée à 25 millions de francs CFA par entreprise ? Une telle manière de faire ne dévalorise t-elle pas nos entreprises ?

Quels sont les instruments de mesure ?

A partir du moment où les frais de participation sont très élevés, est-ce que les organisateurs de ce classement sont sérieux et objectifs ?

Comment peut-on on demander à une entreprise nigérienne de payer 25 millions de francs CFA pour se faire évaluer ?

Quelle est la valeur d’un tel classement ? Sentant l’arnaque, la société Niger Lait SA a été la première a rejeté cette offre. Malheureusement, nous apprenons que des entreprises nigériennes ont souscrit et certaines ont même payé.

Selon nos investigations, pour les organisateurs de ce gala de classement des entreprises au Niger, toute entreprise qui ne versera pas 25 millions de francs CFA, ne pourrait pas participer et par conséquent quelque soit sa performance et la qualité des ses produits au Niger et à l’exportation, elle ne sera pas classée par ces grands spécialistes de la mesure des performances ?

Au lieu de jeter de l’argent par la fenêtre, il serait mieux pour nos entreprises d’une part, de bien vouloir procéder au paiement de leur dette fiscale et à l’Etat du Niger d’autre part de bien vouloir trouver un autre moyen plus objectif de mesure des performances de nos entreprises.

D’après les informations que nous avons reçues, ce cabinet ECOFINANCES ENTERPRISES , n’est pas connu au Sénégal .

Au Niger, nous ne pouvons pas trouver des cabinets plus sérieux ?

Comment un cabinet extérieur à nos réalités socio-économiques et qui n’a pas accès aux bilans de nos entreprises peut-il évaluer les dites entreprises avec sérieux ?

La Halcia doit rapidement diligenter une enquête sur cette affaire, car, il pourrait s’agir d’un détournement déguisé de deniers publics, ou d’une escroquerie internationale à grande échelle.