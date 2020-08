Les anciens élèves du lycée de Tahoua honorent l’excellence

Une association des anciens élèves du lycée de Tahoua des promotions 1977 à 1982 (LYTA) a procédé ce dimanche 9 août 2020 à la remise des prix aux meilleurs élèves du lycée de Tahoua. Au total 9 prix d’excellence ont été décernés aux 3 premiers de chaque série à savoir A, D, et C.

Les prix sont de 500.000, 300.000 et 200.000 FCfa décernés respectivement au 1er, 2ème et 3ème de chaque série. Une photocopieuse multifonction de grande valeur et de nombreux cartables en cuir ont été remis aux élèves et à l’administration de cet établissement. I

l faut noter que tous ces prix ont été décernés en présence des autorités administratives de la région notamment le gouverneur et des responsables techniques régionaux.

Après la remise des prix s’en est suivie une cérémonie de plantation d’arbres dans l’enceinte de l’établissement. Une conférence sur la problématique de l’éducation au Niger a été animée par le professeur Habibou Abarchi ancien recteur de l’UAM de Niamey.

Il faut rappeler que cette association à but non lucratif a pour entre autres objectifs de contribuer au rehaussement du niveau des élèves du lycée de Tahoua pour qu’ils soient plus compétitifs au niveau national.