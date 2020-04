Les lamentations d’une opposition sans repères…

L’opposition politique fait feu de tout bois. Même en pleine lutte contre la pandémie du Covid-19, elle refuse de déroger à la règle. Ainsi chaque sortie, chaque geste, chaque message, bref, chaque acte que le Président du CEN/PNDS-Tarayya pose, fait l’objet d’interprétations tendancieuses, des controverses inutiles et parfois dangereuses.

Cet acte, quel qu’il soit, est décontextualisé à dessein. Il est trituré, dénaturé par des politiciens aux abois et par quelques vulgaires prébendiers prompts à s’accommoder du nihilisme de ceux dont ils n’hésitent pas à relayer la négativité. Ils restent aux aguets ; épiant la moindre occasion pour falsifier, dénigrer, attaquer le messager puisque le message que celui-ci communique est inattaquable de par sa pertinence, son fondement et le nombre de personnes susceptibles de le recevoir.

Ainsi, quand Bazoum Mohamed accorde une interview à un confrère d’ici ou d’ailleurs, une certaine presse et l’opposition s’emballent. Elles bondissent sur le messager et non le message. Lorsqu’il va sur le terrain pour écouter les préoccupations de la population, l’opposition se lamente. Elle va rencontrer la population pour montrer que ce n’est pas bon de rencontrer la population sans se rendre compte de l’absurdité de ses critiques et de ses reproches.

Quand, avec toute la décence et la diligence requises par l’urgence de la situation, il accepte de répondre à l’invitation des médias, publics surtout, en vue de s’adresser aux militants de son parti, certains s’agitent ; ils en font un drame. L’objectif qu’ils poursuivent, c’est d’immobiliser le Président du CEN/PNDS-Tarayya, le confiner dans un champ de l’inaction. Confiner, c’est sans doute un terme à la mode logé que l’on peut à la même enseigne que les termes isoler et quarantaine.

Confinement, isolement, quarantaine ou en résumé distanciation sociale – un ensemble des mesures non pharmaceutiques – c’est ce à quoi invite le message du président Bazoum.

Utiliser un leader politique, religieux, d’opinion, etc., c’est une pratique courante qui ne nécessite aucune explication ailleurs et qui se justifie d’elle-même partout y compris chez nous. C’est une technique de communication qui segmente la population en groupes cibles, et ensuite on identifie un émetteur crédible (un leader) qui a plus de chance de contribuer à créer un impact, une réaction positive au sujet de l’adoption des comportements souhaités. Tous les leaders politiques doivent, en principe, s’adresser directement à leurs militants.

En outre, la sortie qui fait polémique, qui fait grincer les dents n’est pas politiquement motivée. Elle s’insère dans le cadre général de la lutte contre la propagation du Covid-19. C’est donc de la défense de l’intérêt général qu’il s’agit.

Sachant que Bazoum porte plusieurs robes, il y a lieu de faire la part des choses, de clairement distinguer ses activités dans le cadre de l’action gouvernementale et celles qui sont inhérentes à son statut du président d’un parti politique, certes au pouvoir mais distinct du gouvernement. Ici les rôles et les responsabilités ne sont pas interchangeables. Il y a lieu de les distinguer et de reconnaitre au Président du CEN /PNDS-Tarayya le droit et le devoir d’attitrer l’attention de ceux qui sont plus enclins à prêter une oreille attentive à son message.

Restez chez vous !

C’est le cri de guerre le plus repris, le plus relayé depuis l’apparition du Covid-19. Pour attirer l’attention des Nigériens et les amener à prendre la mesure de la gravité de la situation, le Président de la république s’est, par deux fois, adressé à la nation en une dizaine de jours. Il a annoncé des mesures de prévention et d’accompagnement à propos de la lutte contre la propagation du Covid-19. Le gouvernement a pris le relais et s’est investi dans la campagne de prévention.

L’urgence et la complexité de la situation a amené le Ministre d’Etat et Ministre de l’intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Bazoum Mohamed, à rencontrer les leaders religieux deux fois en moins de dix jours pour identifier les mesures de prévention en accord avec les prescriptions religieuses. Portant sa robe de membre du gouvernement, il s’est adressé à tous les Nigériens.

C’est en toute bonne conscience et de bon cœur que le Président Bazoum Mohamed a accompli son devoir de chef de parti politique en adressant un message à ses militants et à ses fans pour les inciter à adopter et respecter les mesures de prévention de la pandémie du coronavirus. Quoi de plus normal que de s’adresser à ses militants en temps de crise pour les inviter à respecter les mesures de prévention annoncées par le président de la république et le gouvernement. Bazoum l’a fait tout en étant conscient que cela l’exposerait à la critique des leaders de l’opposition, de leurs affidés et de leurs militants qui ont perdu de vue l’objectif qui est recherché ici.

Distanciation sociale, mot magique, le mot à la mode.

Les leaders des partis politiques devraient lui emboiter les pas et s’adresser à leurs militants mais ils ont préféré diluer leur message pour jeter le président du PNDS-Tarayya à ce qu’ils pensent être la vindicte populaire. Pour ces leaders, un président de parti politique ne s’adresse à ses militants que lorsqu’il a besoin de leurs votes. En dehors de cela, rien n’est assez important à leurs yeux pour les amener à s’adresser à leurs militants ; même pas le bien être de ceux-ci et de leurs familles.

Ce qui est sûr, le message du Président du CEN PNDS-Tarayya a rencontré plusieurs oreilles attentives qui à leur tour se chargeront de sensibiliser et informer ceux leurs parents, leurs proches, leurs amis, etc.

En quoi ce message aura-t-il contribué à compliquer la situation du Coid-19 dans notre pays ? En rien du tout. Il n’y a vraiment pas de quoi à fouetter un chat. Mieux encore, à travers ce message, le Président du PNDS-Tarayya a clairement laissé entendre que tout le monde doit impérativement respecter les mesures de prévention prises par le gouvernement. Pas de mariage pompeux, éviter les cérémonies grandioses et par-dessus a annonce implicitement qu’il arrête de participer aux cérémonies de mariage, de baptême, aux funérailles, jusqu’à la levée des restrictions annoncées par le gouvernement. C’est un acte responsable, de haute portée patriotique qui devrait être applaudi et repris par les autres leaders des partis politiques ; le choix du messager étant aussi important que le choix du message à diffuser.

En matière de communication, il est démontré que les récepteurs du message, les groupes cibles réagissent de manière différente mais consistante selon le porteur du message. Ils les rejettent ou l’acceptent souvent en fonction de certaines affinités ou de la relation qu’ils entretiennent avec le messager. Donc la responsabilité des leaders des partis politiques et de tout leader d’opinion, c’est de lutter contre la propagation du virus et non de lutter les uns contre les autres.

Malencontreusement, au moment où l’ONU lance un cri d’alarme, s’inquiète du potentiel ravage du Covid 19 dans les pays où les systèmes de santé sont plus faibles, les leaders de l’opposition s’arrangent à faire de déclarations pour divertir le pouvoir qui, plus que jamais, est concentré sur la lutte contre la pandémie.

Ainsi, au lieu de se coaliser et mutualiser leurs efforts et les orienter contre la pandémie Covid-19, les différents fronts de l’opposition font un tir groupé sur le Président du PNDS-Tarayya, porteur du message de prévention contre la propagation de la maladie. Manque total d’inspiration ou anachronisme ridicule.

D’une extrême a l’autre, les sautes d’humeurs. Les variations d’humeur de l’opposition politique sont très remarquables ces derniers temps. Elles sont brusquement allées d’une extrême à l’autre. S’agit-il d’une prise de conscience effective ou s’agit-il d’une théâtralisation d’une situation sérieuse ?

L’opposition est passée soudainement du boycott systématique de toutes les actions gouvernementales aux désirs d’être associés à la recherche des solutions à la pandémie du Coronavirus. Mais tout laisse à croire qu’ils se plaignent juste pour avoir bonne conscience. L’opposition politique a refusé la main tendue du PR aussitôt qu’il la lui a tendue. Ils ont boycotté tout. Absolument tout. Contre toute attente, l’opposition se plaint de n’être pas associer aux consultations relatives aux mesures de prévention contre la propagation du coronavirus dans notre pays.

Vraisemblablement, elle accuse implicitement le gouvernement de la priver du plaisir de dire encore une fois « non ». Elle a toujours dit « non ». Dans une situation aussi urgente que celle que le monde est en train de vivre, le gouvernement n’a pas le temps de polémiquer. Il n’a pas le temps à perdre avec une opposition radicale. Une opposition qui rejette tout jusqu’à renier ses propres propositions. Il faut agir. Et vite. C’est une question de vie ou de mort, Fort heureusement, le gouvernement l’a bien compris dès le départ. Il s’est résolu à chercher des solutions. La réponse apportée par notre est l’une des meilleures, entend-on dire dans la sous-région.

Le messager est tout aussi important que le message. C’est que quelqu’un comme Mahamane Ousmane n’a pas compris ou refuse de comprendre et il a sous-traité son devoir d’attirer l’attention de ses supporters sur le strict respect des mesures de prévention prises par le gouvernement et annoncées par le Président de la république à l’occasion de ses deux derniers messages à la nation.

Restez chez vous !

Par Tahirou Garka