Les choix pertinents du ministre de la défense nationale KALLA MOUTARI : A PROPOS DE L’installation des bases étrangères le président du PNDS BAZOUM MOHAMED affirme qu’il n’y point d’aliénation de la souveraineté nationale !

A l’occasion de l’anniversaire du PNDS TARAYYA, le président du parti le ministre BAZOUM MOHAMED a profité de la circonstance pour démentir les informations savamment distillées par certains caciques de l’opposition et leurs sous-fifres de la société civile au sujet de la mutualisation des forces pour combattre les terroristes qu’ils ont cru devoir interpréter comme une aliénation d’une partie de notre souveraineté nationale au profit des puissances étrangères.

C’est qui est véritablement faux car on a beau ne pas aimer les actions du Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU, force est de lui reconnaitre qu’il a su faire de notre pays, un ilot de stabilité dans un sahel tourmenté par les terroristes.

Réalisant vite et très tôt que notre pays à lui seul n’a point les capacités et les moyens militaires pour faire face à la nébuleuse terroriste qui éprouvent des nations plus nanties que la nôtre. C’est cette vision du Président de la République que le ministre de la défense nationale KALLA MOUTARI, avec son art consommé de la diplomatie et son sens inné de l’efficacité, est entrain de traduire en mobilisant les forces étrangères mieux dotées que nous afin qu’elles nous apportent leurs expertises et leurs expériences pour combattre ce fléau.

D’où toute la pertinence de leurs installations dans notre pays qui ne requiert point la consultation de l’assemblée nationale comme l’exige la signature des accords de défense qui doivent être absolument ratifiés par la représentation avec des modalités bien définies.

Au lieu de critiquer cette nécessaire présence des militaires étrangers au Niger, qui aujourd’hui les résultats sont tangibles vu la réduction assez considérable des attaques terroristes en 2017, l’opposition ferait mieux de s’en féliciter car en plus de participer à la sécurisation de notre territoire, l’installation de ces bases ouvre des opportunités d’emplois aux nigériens et même commerciales pour leur ravitaillement en vivres et autres denrées. En tout état de cause ces forces ne sont pas au Niger pour protéger le régime qui est démocratiquement plébiscité par les Nigériens !