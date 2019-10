Les Députés Adoptent Plusieurs Projets De Loi Dont Celui De Modernisation De L’aéroport De Niamey Et Construction De Celui De Tillabéri…

Le président de l’Assemblée nationale, SE Ousseini Tinni a présidé hier la plénière de l’Assemblée nationale qui, tient sa deuxième session ordinaire au titre de l’année 2019, dite session Budgétaires. Au cours de la séance d’hier, il s’est agi pour les parlementaires, de procéder à l’examen et au vote de cinq (5) projets de texte dont celui relatif à la modernisation de l’aéroport de Niamey et la construction de l’aéroport de Tillabéri. Les travaux se sont déroulés en présence des commissaires du gouvernement, M. Barkaï Issouf, ministre Chargé des Relations avec les Institutions et le ministre Directeur de cabinet du Président de la République, M. Ouhoumoudou Mahamadou.

C’est avec 102 voix pour, zéro (0) contre et zéro (0) abstention que les parlementaires ont adopté le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2019-12 du 19 août 2019 autorisant la ratification du protocole d’accord de Don n°2100155093628 d’un montant maximum équivalent à trente-cinq millions quatre cent quatre-vingt mille Unités de Compte (35 480 000 UC), signé le 11 juin 2019 à Malabo (Guinée Equatoriale), entre la République du Niger et le Fonds africain de Développement) (FAD) pour le financement du programme d’appui au programme «Kandadji » de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger (PA-KRESMIN). L’objectif global de ce programme et de cet accord est d’assurer la régénération des écosystèmes fluviaux et l’augmentation des productions agricoles et d’énergie à travers la construction d’un barrage de régulation sur le fleuve Niger.

Il y a ensuite le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2019-13 du 09 août 2019 autorisant la ratification de l’accord de prêt n°5900150002601 d’un montant maximum équivalent à dix millions d’unités de compte (10 000 000 UC), signé le 11 juin 2019 à Malabo (Guinée Equatoriale entre la République du Niger, la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD) toujours pour le financement du Programme d’Appui au Programme «Kandadji» de Régénération des Ecosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du Niger (PA-KRESMIN). Ce projet de loi a été adopté à l’unanimité des députés présents à la plénière par 105 voix pour, zéro (0) contre et zéro (0) abstention.

Les parlementaires ont ensuite examiné et adopté par 102 voix pour, zéro (0) contre et zéro (0) abstention, un autre projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2019-14 du 09 Août 2019 autorisant la ratification

de l’accord de prêt N°2100150041544 d’un montant maximum équivalent à quarante – six millions cinq cent vingt mille Unités de Compte (46 520 000 UC), signé le 12 juin 2019 à Malabo ( Guinée Equatoriale), entre la République du Niger et le Fonds Africain de Développement (FAD), pour le financement du programme d’Appui au programme « KANDADJI » de Régénération des Ecosystèmes et de Mise en Valeur de la Vallée du Niger

(PA-KRESMIN).

Le quatrième projet de loi examiné et adopté au cours de cette plénière est celui portant ratification de l’ordonnance N°2019-18du20 septembre2019 autorisant la ratification de l’accord de prêt référence: n°2019049/PR.NG 2019 2600 d’un montant global maximum de quatorze milliards francs CFA (14000000000 f CFA), signé le 23 août 2019 à Lomé au Togo, entre la République du Niger et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), pour le financement partiel du projet de modernisation de l’Aéroport de Niamey et de construction de l’Aéroport de Tillabéri. Ce projet a pour objet la construction de l’aéroport de Tillabéri pour accueillir tous les mouvements d’aéronefs non commerciaux et servir d’aéroport de relais. Il y a également les travaux portant sur la construction d’une piste d’atterrissage avec les aires de stationnement de l’aéroport. Son objectif global est de contribuer au développement du sous-secteur du transport aérien au Niger. Ce projet de loi a été adopté par 91 voix pour, zéro (0) contre et zéro (0) abstention.

Enfin les parlementaires ont adopté par 91 voix pour, zéro (0) contre et zéro (0) abstention, le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2019- 19 du 20 septembre 2019 autorisant la ratification de l’accord de financement n° 6413-Ne d’ un montant équivalent à vingt un millions neuf cent mille Euros (21 900 000 euros), signé le 02 septembre 2019 à Niamey entre la République du Niger et l’Association Internationale de Développement (AID), pour le projet de financement additionnel pour la gestion des risques de catastrophe et le Développement Urbain. Il assurera une réponse immédiate à une crise ou une urgence donnée à travers des activités spécifiques de prévention, de secours, de relèvement et de reconstruction suite à une situation extrême.

Il faut noter que dans l’après-midi du lundi 14 octobre 2019, le président de l’Assemblée nationale a présidé la conférence des présidents dans la salle habituelle des réunions. Ils ont procédé au niveau de cette instance parlementaire procédé à l’examen et à la modification de l’ordre du jour et du calendrier des travaux de la 2ème session ordinaire au titre de l’année 2019 dite session budgétaire. Les Travaux en séance plénière reprendront ce mercredi 16 octobre avec l’examen et le vote du projet de loi portant répression des infractions relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction au Niger.

Par Seini Seydou Zakaria (ONEP)