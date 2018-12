Les députés recommandent au gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour mettre un terme aux attaques terroristes et aux enlèvements des paisibles citoyens

Les députés réunis en séances plénière de ce mercredi 12 décembre, ont recommandé au gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour mettre un terme aux attaques terroristes et aux enlèvements des paisibles citoyens dans la région de Diffa.

l’Assemblée Nationale s’est dit préoccupée par la persistance des attaques et des enlèvements tous azimuts des femmes et des enfants en dépit des efforts consentis par l’état, l’Assemblée Nationale estime qu’une nouvelle dynamique doit être impulsée afin que la sécurité règne partout au Niger, et particulièrement, dans la région de Diffa, révèle la déclaration.

Le parlement a par la suite recommandé au gouvernement d’élaborer et mettre en oeuvre une vraie stratégie de communication ayant pour objet d’amener les populations à améliorer leur collaboration avec les FDS pour mieux assurer leur défense et leur sécurité.

L’Assemblée exhorte le gouvernement entre autre, de prendre les dispositions adéquates pour mettre un terme aux attaques terroristes et aux enlèvements des paisibles citoyens ; de prendre aussi des dispositions diligentes et idoines pour ramener toutes les personnes enlevées à N’Guéléwa et à Toumour ; de reprendre les travaux de construction de la route Diffa –frontière Tchad (Route du Pétrole ) en vue notamment d’accroitre l’emploi des jeunes de la région ; de trouver des solutions durables pour prévenir des inondations causées de façons récurrente par le débordement des eaux de la Komadougou.

L’Assemblée recommande à l’état de superviser et coordonner les activités des humanitaires dans la région de Diffa.

Cette déclaration fait suite à l’interpellation faite par le parlement le samedi 08 décembre du ministre en charge de la défense sur la situation sécuritaire de la région de Diffa.



Agence Nigerienne de Presse:AIO/MHM ANP 0081 décembre 2018