Les échos de Diffa N’glaa

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Ouhoumoudou Mahamadou a donné le coup d’envoi des festivités de Diffa N’glaa , le mardi 14 décembre 2021 en procédant à la visite des infrastructures réalisées dans le cadre de la fête du 18 décembre dénommée « Diffa N’Glaa ».

L’objectif visé à travers cette visite du Chef du Gouvernement, est de s’assurer que les travaux confiés aux différentes entreprises ont été exécutés dans les règles d’arts.

Au niveau des différentes infrastructures visitées à savoir, le bureau des chefs traditionnels de Diffa, l’amphithéâtre 600 places de l’université de Diffa, la tribune officielle, la maison de la culture, le Premier Ministre a eu d’amples explications par les différents responsables de ces lieux.

Le Chef du Gouvernement a également rendu une visite de courtoisie au Palais du chef de canton de la Komadougou kazelmari.

Pour sa part, le Ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat M. Mohamed Hamid avait procédé, le 13 décembre 2021, au lancement des activités culturelles entrant dans le cadre des festivités de la fête du 18 décembre où Diffa N’Glaa à la maison des jeunes et de la culture Madou Manama.

Cette année les compétitions sont placés sous le thème : sécurité, coexistence pacifique, paix et développement et résilience des populations »

Dans son intervention, le ministre Mohamed Hamid, a d’abord rappelé, que l’historique de la région de Diffa qui se rattache à celle du sud-Est nigérien est considèré jusqu’en 1900 comme la partie septentrionale de l’empire du Borno et les peuples qui la composent sont en majorité des Kanouris, qui vivent en symbiose avec Toubou, Arabe, Peulh, Boudouma et Haoussa.

« Diffa est ainsi un crédo de diversité culturelle, caractérisé d’une part, par la cohabitation en parfaite harmonie des communautés sédentaires, nomades et insulaires et, d’autre part, par le brassage entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs depuis plusieurs siècles ».

Aussi, a-t-il ajouté, « Diffa est notoirement connue comme détenteur, promoteur et protecteur de savoirs et savoirs faires locaux ».

« Dans le cadre de la programmation de Diffa N’glaa 2021, nous nous sommes résolument inscrits dans cette dynamique ou nous allons veiller à la prise en compte des valeurs prônées par le programme de la renaissance culturelle dans les compétences artistiques et culturelle »,





« Cette édition que nous avons voulu éducative, se décline à travers un programme de concours de chants, de danses de création et d’inspiration traditionnelle, de conte, de peinture, de sculpture et de photographie », a conclu le ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat

Notons que les activités culturelles entrant dans le cadre de la célébration de cette se poursuivent dans le calme et la sérénité. Cette édition de la fête du 18 décembre qui se déroule à Diffa est très riche en couleurs car, durant une semaine, les représentants des différentes régions du pays vont rivaliser dans les disciplines comme les chants et danses de création et inspiration traditionnelle, de contes, de peinture, de sculpture et de photographie.

Les activités sportives ont démarré, au stade régional, appelé stade de la concorde en présence du secrétaire général de la région et de plusieurs responsables du Ministère de la culture.

Il faut souligner que la fête du 18 décembre célèbre la proclamation de la République. A cette occasion, le gouvernement met en œuvre, chaque année, un programme triennal de modernisation des villes du Niger.

Pour cette année, la région de Diffa qui accueille les festivités a reçu un investissement de l’ordre de 72 milliards de CFA en infrastructures urbaines qui ont véritablement métamorphosé la ville.

Par ailleurs, le Président du Comité d’organisation de Diffa N’Glaa, M. Abdou Lawan Marouma a présidé, le mercredi 15 décembre 2021, la cérémonie d’ouverture d’une rencontre de réflexion du Comité des Femmes Diffa N’Glaa sur les conditions socioéconomique des femmes de la région de Diffa.

Cette rencontre qui est inscrite dans l’agenda des activités prévues dans le cadre des festivités de la fête de la République que la région de Diffa accueille cette année, vise à contribuer durablement à la stabilisation, à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale dans la Région de Diffa.

M. Abdou Lawan Marouma, a tout d’abord exprimé toute sa joie et sa reconnaissance pour l’initiative avant de rappeler les peines subies par les femmes de la région de Diffa pendant ces dernières années, liées aux incursions de la secte Boko Haram.

‘’Les femmes de Diffa ont fait preuve d’une grande résilience face à cette situation d’insécurité et ont enduré toutes les souffrances que cette situation leur a imposée’’ a déclaré le président du comité d’organisation.

M. Lawan Marouma a, à cette occasion, soutenu que ‘’le gouvernement a pris toutes les dispositions pour qu’enfin la paix revienne dans la région de Diffa’’.

‘’Cette dynamique est une nouvelle opportunité donnée, en particulier, aux femmes pour reconstruire leur carde de vie et pour reconstruire les conditions sociales et économiques dans lesquelles elles étaient avant ces évènements’’.

Le président du comité ‘’Diffa N’Glaa’’ a rendu un hommage à toutes les femmes qui ont fait le déplacement de Diffa, notamment celles qui sont venues de Niamey pour partager ce moment et apporter leur soutien et leur solidarité à leurs sœurs de Diffa.

Quant à Mme Ali Mariama, Coordinatrice du Comité National des Femmes Diffa N’Glaa, elle a tenu, elle-aussi, à rendre ‘’un hommage mérité aux populations de la Région de Diffa, pour leur résilience face à la crise humanitaire et sécuritaire qui leur a été justement imposée par des groupes terroristes et qui a occasionné des déplacements massifs, de nombreuses pertes en vies humaines, des enlèvements ainsi qu’une dégradation du tissu économique régional’’.

‘’Cette fête se déroule dans un contexte difficile pour cette population de Diffa dont la région continue de faire face à des défis multiples, économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires qui pèsent lourdement sur l’atteinte des ODD dont les principaux sont le faible développement du capital humain, la forte croissance démographique, la dégradation de l’environnement et la faible croissance économique, et depuis quelques temps l’impact des problèmes sécuritaires, sous forme de flux migratoires de populations liés à l’instabilité dans la sous-région’’ a déploré la coordinatrice.

Selon elle, ‘’ces efforts ont permis certes de parvenir à l’accalmie relative actuelle, mais la situation demeure préoccupante car la cohésion sociale est toujours menacée, le désarmement n’est pas suffisant et l’enrôlement des jeunes filles et garçons reste ouvert et potentiellement attractif et l’apparition d’une nouvelle donne qu’est l’enlèvement et la demande de rançon. Des réponses multiples existent pour expliquer les contreperformances aux différents niveaux d’intervention, cependant, la faible implication des femmes d’ici et d’ailleurs dans les processus de recherche et de consolidation de la paix, n’a pas favorisé le traitement efficace et efficient des problèmes en présence’’.

‘’C’est pour toutes ces raisons que le Comité Directeur Diffa N’Glaa entend fédérer les différentes structures féminines pour le retour de la paix dans la région de Diffa par l’organisation de cette rencontre de réflexions qui vise, de manière spécifique, à créer une plateforme permanente de dialogue et d’échanges sur les mécanismes d’inclusion de la femme dans le processus de consolidation de la paix et de cohésion sociale à Diffa ; à mettre en place un comité de pilotage de la plateforme permanente, développer et adopter une initiative des Femmes Nigériennes pour la Paix dans la région de Diffa ; à adopter un mémorandum qui consacre le positionnement du groupe, adopter la feuille de route de la mission du comité de pilotage ; faire inscrire des partenaires de l’action humanitaire et du développement dans la perspective d’accompagnement de l’initiative des femmes pour la paix et la cohésion sociale à Diffa’’ a-t-elle expliqué.

Durant deux jours, les participants à cette rencontre auront à discuter sur thématiques suivantes le rôle de la femme dans la prévention, la gestion des conflits et l’extrémisme violent dans la tradition nigérienne ; l’Analyse de l’impact de la crise sécuritaire sur les activités économiques des femmes de la région de Diffa ; l’Importance de l’Education de la jeune fille dans le leadership féminin ; la Contribution des organisations féminines régionales dans la consolidation de la paix à Diffa : Défis et perspectives ; des Contributions des partenaires au développement dans le processus de cohésion sociale et de la paix dans la région de Diffa. Les participants auront également et enfin à créer une plateforme permanente de dialogue et d’échanges.

Selon le Gouverneur de la Région de Diffa, M. Issa Lemine a, à son tour, présenté la situation et les conditions des femmes de toutes les localités de Diffa. Il a salué la tenue de cette rencontre qui est de tout point de vue, un signe fort de solidarité à l’égard des femmes de Diffa.

Le gouverneur a plaidé auprès de toutes ces femmes du Niger pour qu’une ‘’attention particulière soit accordée aux femmes de Diffa pour les aider à sortir de cette situation qui a trop durée’’.

Enfin, le village artisanal de la ville de Diffa abrite une foire commerciale entrant dans le cadre des festivités de la fête de la République du Niger, dont la 63ème édition sera célébrée le 18 décembre prochain dans la même ville.

Les expositions ont été lancées le mardi 14 décembre et se poursuivront jusqu’au vendredi 18 décembre 2021.

Au cours de la journée de ce mercredi, deuxième jour de la foire, les étals sont dominés par des produits artisanaux locaux, comme ceux en provenance des sept (7) autres régions du pays.

Mais les produits les plus visibles et les plus prisés sont l’encens et le parfum traditionnel pour femme, une marque de fabrique de la région hôte promue par les kanuris, principale ethnie du terroir.

A ce jour, a-t-on constaté, l’affluence est faible. Mais les revendeuses ne se découragent pas, car selon elles, les clients viendront surtout à l’approche de la fête. Hadjia Sarassayi Djibrila présidente des femmes artisanes de la ville de Diffa expose plusieurs spécialités d’encens et de parfum à eau.

« La vente est modique pour l’instant, en attendant l’arrivée des vagues de visiteurs qui viendront pour la fête de la République. J’ai commencé ce matin et j’ai pu déjà vendre deux pots d’encens », a-t-elle déclaré.

Oumma Kaltoum Chatima, une autre exposante de la ville, propose également des encens. Elle ne se décourage pas aussi face à la rareté de clients.

« Il reste encore quelques jours pour la fête, on garde espoir », a-t-elle lancé.

La foire, note-t-on, n’est pas seulement alimentée par des exposants locaux. Les ambassadeurs de toutes les Régions du Niger y sont présents.

Ibrahim Hassan a parcouru les 1450 kilomètres qui séparent Niamey, la capitale, et Diffa, le chef-lieu de la région, pour venir proposer ses chaussures de friperie pour femmes à la foire.

«Concernant la tendance du marché, on ne peut que rendre grâce à Allah, ça avance lentement. On espère qu’à l’arrivée massive des participants à la fête que les ventes s’accroissent. Pour l’instant, c’est un peu calme ».

Aissa kiallou Mamadou Mallam, venue de Niamey pour prendre part à la célébration de la République, est l’un des rares clients à la foire en cette soirée du mercredi.

Elle apprécie bien la richesse du marché circonstanciel.

«Je viens d’acheter de la gomme arabique [à manger, ndlr] et du parfum. C’est bon. Leurs prix, c’est abordable », a-t-elle déclaré tout gaiment.

«Je compte acheter d’autres choses, comme les pahâris, des pagnes des parfums, des chaussures (…) il y a pas mal d’articles », a-t-elle ajouté.

Yacouba Noma Mahamadou est le vice-président de la commission d’organisation de cette foire. Selon lui, 125 stands sont installés par sa commission, en plus d’autres stands mis en place par le Haut-commissariat à l’initiative ‘’les Nigériens Nourrissent les Nigériens’’ pour la promotion des produits agricoles.

« Dans le cadre de cette foire, nous avons mis à la disposition des huit (8) régions un certain nombre de stands gratuitement. Par la même occasion, nous avons mis à la disposition des délégations des différents départements de la Région de Diffa des stands» gracieusement », a-t-il indiqué.

Parlant toujours des facilités accordées par le comité d’organisation de la fête de la République, notamment par sa commission, M. Yacouba renseigne que « toutes les femmes que nous avons invitées à exposer ont bénéficié des stands et des tables gratuits», précisant qu’en plus de ces avantages, les exposantes des communes de Diffa « leur transport est pris en charge et une gratification leur sera octroyée».

Par Tamtaminfo News