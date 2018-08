Les échos du hadj 2018 et les agissements du COHO…

La lutte de ceux que le COHO a qualifié de terroristes commence à porter ses fruits. En effet à la suite d’un rapport détaillé élaboré par les autorités saoudiennes du bureau 39 le Ministère saoudien du Hadj a instruit le responsable de cette forfaiture de trouver une solution avec les responsables des agences dont plus de 3000 pèlerins ont été délaissés et abandonnés sans rien manger lors du moment fort du hadj notamment l’arrivée à Mina, le stationnement à Arafat et la lapidation de Satan.

Le COHO qui s’est illustré par son mépris vis à vis de ces pèlerins et dont le Commissaire du COHO a indiqué que manger n’était pas prioritaire pour les pèlerins veut récupérer la lutte des autres. C’est pourquoi elle a demandé que le rapport général du bureau 39 lui soit transmis et qu’elle s’occupera du règlement de ce différend.

Ce rapport dont nous avons reçu copie est très accablant pour le prestataire de service choisi et impose aux agences du hadj par le COHO.

Ainsi peut-on lire dans le rapport, le dimanche à l’arrivée à Mina sur les 3097 kit d’alimentation prévus 900 seulement ont été servis ce qui a contraint les pèlerins à quitter pour le stationnement d’Arafat le ventre vide. Le lundi c’est à dire le jour d’Arafat les autorités du bureau 39 ont fait le déplacement pour visiter le restaurant devant servir le repas aux Nigériens.

Ils ont constaté la présence de la viande avariée qui empestait l’atmosphère et ont immédiatement ordonne aux restaurateurs de détruire cette viande impropre à la consommation humaine. Malheureusement quand ils ont envoyé une équipe sanitaire pour constater le respect de ces instructions le restaurateur n’a pas obtempéré c’est pourquoi les responsables du bureau 39 ont demandé au Ministère du Hadj de sanctionner ces graves manquements.

A Arafat toujours lit-on dans le rapport les pèlerins dans leur majorité n’ont pas mangé et le kit servi en retard était insuffisant et inapproprié. Le mardi le bureau 39 à constate que les pèlerins ont manifesté leur mécontentement contre le restaurateur pour mauvais service. Pas d’eau chaude, une seule table au lieu des 11 prévues par le contrat et jusqu’à 23heures le dîner n’a pas été servi.

Le mercredi le prestataire était venu de lui-même constater les conditions de restauration des Nigériens loges au bureau 39 et il a remarqué que les plats étaient avaries et impropres à la consommation. Les autorités sanitaires du bureau 39 ont fait le même constat. Malgré les engagements pris jusqu’à 17h les pèlerins n’ont rien mange.

Devant ce constat accablant les responsables du bureau 39 ont exhorté les autorités saoudiennes à prendre des sanctions appropriées contre ce restaurateur véreux.

Aujourd’hui, le COHO a pris dit-il les choses en main on espère que le fruit de la lutte de certains compatriotes courageux et déterminés ne soit détourné à l’autel des intérêts sordides et égoïstes.

Par ailleurs, jusqu’à ce moment précis les pèlerins nigériens ne savent pas à quelle date ils vont regagner leurs foyers respectifs. On n’avance que des dates fantaisistes dont celle du 8 septembre prochain pour le 1er vol. Les responsables des agences de voyage qui vivent la réalité de leurs pèlerins luttent pour que le 1er vol intervienne au plus tard le 1er septembre.

Ce cafouillage au niveau d’un programme détaillé de retour serait consécutif aux conditions d’attribution du marché de transport par le COHO. En effet ce marché très juteux est entouré d’une opacité totale.

Selon des informations dignes de foi car provenant d’un responsable du COHO qui a requis l’anonymat, lors de l’attribution du marché de transports de pèlerins cette année, la loi relative au moins disant n’a pas été respectée.

En effet pendant que Turkish Airways proposait 850 000 F CFA par pèlerin avec un programme détaillé de retour, le marché a été attribué à Max Air qui avait proposé la coquette somme de 975 000fcfa. Il aura fallu l’implication personnelle du Premier Ministre Brigi Rafini pour que le prix soit revu à la baisse à 900 000 F CFA.

Mais même avec cette baisse Turkish était plus compétitif. Néanmoins certains impératifs obscurs ont fait que c’est le plus disant qui a eu le marché.

Dessous de table ou pression politique, à Tamtam info nous ne le savons pas encore.