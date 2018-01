Les effets de la mauvaise application de la loi de finances 2018 commencent à se faire sentir !

Une réunion interministérielle s’est tenue sous la présidence du Premier Ministre par intérim, Son Excellence Albadé Abouba avec les représentants de la chambre du commerce et les représentants de certaines sociétés.

La réunion a porté sur le gel des prix de transport, de transfert d’argent, abonnement de programme de télévision, qui paraissent très exhorbitants.



En effet, la partie gouvernementale a trouvé que les opérateurs économiques s’appuient inopportument sur loi de finances 2018.

La problématique qui se pose : comment peut-on geler ces hausses des prix sans réviser la loi de finances 2018 ?

Nous l’avons déjà dit, le budget général de l’Etat est l’affaire de tous, d’où l’impérieuse nécessité d’associer toutes les couches socio-professionnelles de la nation dans le cadre de son élaboration et de sa mise œuvre.

Certains impôts et taxes présentent beaucoup des restes à recouvrer sous l’empire des précédentes lois des finances. Il aurait fallu auditer les impôts fonciers et certaines taxes afin de déterminer les raisons des ces restes à recouvrer très importants, de cette contre-performance et entreprendre les réformes nécessaires pour rendre les dits impôts et taxes plus efficaces, avant d’en ajouter des nouveaux impôts et taxes.

Donc un assainissement de la procédure de recouvrement de certains impôts est plus que nécessaire.

La situation de la conjecture économique internationale en général et celle qui prévaut actuellement au Niger exigent de tous un consensus national sur les sacrifices à partager ;

L’assainissement des finances publiques devrait aussi se pencher vers la recherche de la qualité de la dépense publique.

Faute de quoi il sera très difficile de faire exécuter certaines dispositions de cette loi de finances par voie d’autorité.

Il serait plus souhaitable de créer un large comité interministériel élargi aux représentants des opérateurs économiques, de la société civile, en vue de trouver les voies et moyens d’appliquer certaines dispositions de la dite loi finances dans un esprit consensuel.

Il ne faudrait pas également perdre de vue que les opérateurs économiques nigériens ont été très sollicités ces dernières années par l’Etat pour relancer l’économie.

En effet, il leur a été demandé entre autres de payer certains impôts par anticipation, de sponsoriser certaines activités sportives, de participer à l’organisation de la fête tournante du 18 décembre 2017, Tahoua SOKOLA, etc.

Certes, certains d’entre eux ont bénéficié de facilités fiscales à l’occasion de la fête de Tahoua SOKOLA mais cela n’empêche pas d’ouvrir un débat francs et constructif sur les modalités de l’application ou de la rectification de la loi de finances 2018. Les agitations actuelles autour de cette loi de finances ne participent à la recherche de la sérénité, de la cohésion sociale, tant nécessaires pour la relance du développement économique et social.

Certains subterfuges comment être utilisés en vue de contourner certaines dispositions de la loi de finances 2018. En effet, certains opérateurs économiques au lieu de faire renter leurs marchandises au pays, préfèrent s’arrêter au port et procéder à la vente de leurs marchandises, ce qui fait perdre des ressources fiscales importantes au pays.

Un arrangement consensuel est préférable qu’un bon procès !

A bon entendeur salut !