 »Les efforts de l’Ambassade des États Unis dans le cadre du soutien à la presse nigérienne se poursuivront’’ (Ambassadeur)

Share on Twitter

Share on Facebook

L’Ambassadeur des Etats Unis, Eric Whitaker était, dans l’après-midi de ce lundi 13 septembre 2021, dans les locaux de la maison de la presse où il a annoncé devant les journalistes et les représentants des médias que »les efforts de l’Ambassade des États Unis dans le cadre du soutien à la presse nigérienne se poursuivront’’.

C’était en présence du directeur de la diplomatie Publique, Mr Stephen Dreikorn, et du spécialiste de l’engagement public, Ibrahim Kanda et des membres de la maison de presse.

‘’Avec notre engagement en faveur de notre « approche 4D », à savoir Diplomatie, développement, Démocratie et Défense, la collaboration avec le peuple nigérien se poursuivra, et nous sommes impatients de travailler avec la Maison de la Presse, les organisations de médias, et tous les groupes au Niger qui partagent nos priorités communes’’ a déclaré l’Ambassadeur Whitaker.

‘’Cela inclut non seulement l’important travail que nous accomplissons ensemble dans le cadre des programmes d’échanges culturels et avec les médias du Millenium challenge corporation et des programmes de développement et d’aide humanitaire de l’USAID, mais également à travers l’ensemble des initiatives de l’Ambassade des Etats-Unis, a-t-il indiqué.

Mr Eric Whitaker a annoncé, à cette occasioon, que le centre Culturel Américain, vieux de plusieurs décennies, a déménagé dans la nouvelle Ambassade et est ouvert au public 4 jours par semaine.

‘’Bientôt, nous lancerons un Américain Corner dans les anciens locaux au quartier plateau’’, a-t-il pouruivi.

En outre, ‘’nous avons des centres culturels et d’information américains à Maradi, Zinder, Agadez, et Tahoua. Nous maintenons une présence active sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels également’’ a fait savoir l’Ambassadeur américain.

Il a, par ailleurs, précisé que sa représentation donne ‘’la priorité aux formations et aux échanges pour les journalistes, les entrepreneurs et les leaders civiques, en accordant une attention particulière aux femmes et aux groupes marginalisés’’.

‘’Nous faisons tout cela pour aider le Niger à consolider sa démocratie pour lutter contre l’extrémisme violent et pour soutenir son économie’’ a expliqué le diplomate américain qui a rappelé avoir également récompensé 8 journalistes qui ont remporté un concours national présentant leurs meilleurs travaux Journalistiques en faveur d’élections libres et pacifiques.

Selon toujours Eric Whitaker, ‘’le gouvernement américain met l’accent sur l’importance des droits de l’homme et des libertés civiles, notamment une presse libre, pour une démocratie dynamique’’.

»Les efforts de l’Ambassade des États Unis dans le cadre du soutien à la presse nigérienne se poursuivront, et nous continuerons d’offrir des programmes de formation et d’échanges aux journalistes aux États Unis’’ a-t-il rassuré.

L’Ambassadeur des Etats-Unis au Niger s’est, enfin, dit ‘’ravi’’ d’être à nouveau avec les journalistes et l’ensemble des personnels des médias pour ‘’discuter des moyens de travailler ensemble et d’améliorer les relations bilatérales’’.

Par ANP