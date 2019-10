Les élections générales se devraient d’être inclusives , libres , démocratiques , et transparentes, comme d’habitude…

Le Niger est aujourd’hui bien apprécié et respecté sur la scène internationale . Il a renoué ainsi avec ses prouesses des années 1980. En effet, le Président de la république du Niger est déclaré champion de Libre-Echange Continental Africain par ses paires africains.

Il a aussi réussi à faire adopter la convention de Libre-Echange Continental Africain , la ZLECAF, si chère aux pères fondateurs de l’Union Africaine, à Niamey par 55 pays africains, dont la mise en oeuvre est prévue en 2020 , en outre il a été désigné en compagnie de ses homologues, le général Muhammadu Buhari, Président de la République fédérale du Nigéria, et Monsieur Nana Akufo Addo, Président de la République du Ghana , pour superviser la mise en œuvre de la Monnaie Commune Africaine Unique, ECO de la CEDEAO .

Le Président de la République du Niger est aujourd’hui président en exercice de la conférence des chefs d’États de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO. Tout récemment , le mercredi 2 septembre 2019, le Niger a été encore honoré d’abriter un sommet international sur le constitutionalisme en vue du renforcement de la démocratie en Afrique, organisé par le « National Democratic Institute « , le NDI, à Niamey, en présence de plusieurs anciens présidents de la République et anciens chefs d’État.

Compte tenu de ce qui précède, il ne serait pas souhaitable d’organiser les élections générales constitutionnelles sans la participation des partis politiques de l’opposition politique. Il serait plus tôt, hautement souhaitable de travailler à faire participer tous les partis politiques de l’opposition aux élections présidentielles, legislatives et communales, prévues par la constitution, ce ci crédibilisera davantage notre système démocratique et rehaussera encore une fois l’image de marque de notre pays.

Il ne serait pas souhaitable d’organiser les élections générales sans la participation des partis politiques de l’opposition politique . Le Comité National pour le Dialogue Politique, le CNDP, créé à cet effet, se devrait de s’activer comme par le passé pour aider à trouver un compromis nécessaire acceptable par tous. Les grands témoins à savoir les leaders religieux , les chefs coutumiers se devraient, de s’investir afin de rapprocher les points de vue.

La démocratie pour laquelle nous avons consentis tant des sacrifices mérite que chacun accepte en ce qui le concerne un minimum de sacrifice pour sauvegarder, bien entretenir, le cadre organisationnel démocratique que nous nous sommes librement donné. À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar KADO MAGAGI.