LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : Expression d’une souveraineté nationale…

Le 30 décembre 2018, la République Démocratique du Congo « RDC » a réussi à organiser et tenir des élections présidentielles, législatives et provinciaux, trois fois reportées depuis 2016. Ces élections ont été les fruits de la détermination forte du peuple congolais à défendre la démocratie et à œuvrer pour sa stabilité durable.

Les acteurs politiques (opposition et majorité) ont aussi démontrées leur ferme volonté et engagement en faveur de la tenue pacifique ces élections inclusives et consensuelles. Trois « 3 » candidats étaient en compétition pour succéder au Président Joseph Kabila. Il s’agit de son dauphin Emmanuel Ramazani Shadary, du Martin Fayulu et du Félix Tshisekedi.

Les élections se sont déroulées dans le calme et de façon satisfaisante nonobstant quelques problèmes enregistrés par-ci, parlà. Ainsi, après une période d’attente émaillée par des spéculations de part et d’autres du quartier général des candidats en course pour le fauteuil présidentiel, le Président de la CENI Monsieur Corneille Nangaa annonce la victoire du Felix Tshisekedi, avec 38,57% des suffrages exprimés.

Le second rang est occupé par Martin Fayulu avec 34,83%, devant Emmanuel Ramazani Shadary (23,84%). Le peuple congolais, la communauté internationale et les analystes politiques furent surpris par la victoire du Felix. Nonobstant, ce résultat inattendu par la classe politique congolaise dans son ensemble, le président Kabila prend acte du résultat proclamé par la CENI et déclare :

« Il ne faut plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l’alternance démocratique dans notre pays ».

De même la majorité Présidentielle soutient la déclaration du président Kabila, prend acte et félicite Felix Tshisekedi en sa qualité du président élu de la RDC. Les chefs d’Etats africains commencèrent à réagir pour saluer la maturité démocratique de la classe politique congolaise, comme c’est fut le cas du président Sud-Africain.

Les analyses politiques se font avec fierté tout en appelant aux autres pays africains de suivre l’exemple de la RDC pour l’organisation des élections inclusives et acceptées de tous. les analystes et la communauté internationale se félicitent de cet esprit d’enracinement de la démocratie en république démocratique du Congo.

A titre illustratif, la commission de l’Union Africaine, à travers son président, Moussa Faki Mahamat, a déclaré dans un communiqué avoir « pris connaissance des résultats provisoires de l’élection présidentielle » et adresse : « ses félicitations au peuple congolais pour la tenue des élections dans des conditions jugées satisfaisantes par la mission d’observation électorale de l’Union Africaine dirigée par le Président Dioncounda Traoré ».

C’est ce moment historique que le Ministre des Affaires Etrangères de la France choisirait pour son intervention. Dans son intervention Jean Yves le Drian a émis des doutes sur les résultats provisoires proclamés par la Commission Electorale Nationale et Indépendante « CENI », seul organe habilité à proclamer les résultats des élections.

« Les élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés (…) ne soient pas conformes aux résultats que l’on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications et annoncé des résultats qui étaient totalement différents », a déclaré JeanYves Le Drian sur CNews. Il renchérit en ajoutant :

« je pense qu’il faut qu’on garde son calme, qu’on évite les affrontements et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l’on imaginait ». La France, dit-il, a saisi le Conseil de sécurité des Nations unies en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels ».

Les Chefs d’Etat de l’Union Africaine se sont réuni en urgence pour rendre une déclaration selon laquelle, ils demandent la suspension de la proclamation des résultats des élections présidentielles et propose d’envoyer une mission d’experts pour évaluer la situation. Le Congo étant souverain, la Cour Constitutionnelle, qui dispose d’un délai pour proclamer les résultats définitifs s’est réuni afin stature sur les résultats proclamés par la CENI.

Ainsi après analyse la Cour Constitutionnelle congolaise a confirmé les résultats proclamés par la CENI et confirme Felix Tshisekedi comme 5 e Président démocratiquement élu de la République Congolaise. A la lumière de cette analyse, nous ne pouvons nous empêcher de poser les questions suivantes :

– Quel est l’objectif visé par les chefs d’états de l’Union Africain en demandant la suspension de la proclamation des résultats des élections?

– L’intervention du pays extérieur dans les affaires internes de la RDC n’est-il pas de l’ingérence ?

– Et si la Cour Constitutionnelle ne s’est pas prononcée dans le délai requis, qu’en serait-il de la crédibilité des élections tenues ?

La cour constitutionnelle congolaise est à saluer car elle a fait preuve de maturité et de responsabilité. Vivement la fin de violence armée en République Démocratique du Congo.

Source: Analyse d’un observateur Dr en R.I