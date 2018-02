Les élucubrations éhontées du Ministre de la Republique Kassoum Moctar

Le Ministre Kassoum qui demandait des explications sur des présumés propos graves attentatoires à la cohésion nationale et aux valeurs de la République, propos qu’il aurait tenu à l’occasion d’une visite effectuée au sultanat de Katsina, a eu sa réponse du Colonel Major qui souhaite une confrontation devant les autorités en question.

Au delà du ridicule contenu dans la lettre du Ministre Kassoum, c’est le procédé choisi qui est révoltant.

Comment la dignité d’un pays peut elle être versée par terre, jusqu’à ce que les lettres administratives circulent sur les réseaux sociaux ?

Comment un Ministre de la République peut descendre si bas dans les égouts pour accuser quelqu’un sur la base des simples rumeurs et à en faire une affaire d’Etat ?

Cette façon éhontée de régler des comptes à ceux qui gênent n’honore point notre République. Le mensonge, la fourberie sont les deux caractéristiques du Ministère des Sports sous la « majestère » du Ministre Kassoum. Ce personnage public qui s’identifie à lui tout seul au Gouvernement est une plaie que le Président de la République, Issoufou Mahamadou doit extirper, c’est cela la Renaissance culturelle tant prônée. Mettre hors d’état de nuire, les indésirables prédateurs, menteurs et manipulateurs de conscience.

On se rappelle avec effroi de l’épisode qui a suivi la dissolution de la Fédération Nigérienne de Lutte Traditionnelle et le désordre créé dans la gestion du championnat de lutte traditionnelle à Zinder dont la République garde encore les stigmates.

Sans jouer à l’avocat du diable, tout le monde connait le Président de la fédération nigérienne de Football, le Colonel Major Pelé, grand rassembleur, courtois, sérieux, et de surcroit un officier supérieur de l’armée nigérienne, qui a le sens de l’honneur, du patriotisme ; un chef valeureux qui a fait ses preuves dans les champs de bataille et qui depuis son élection à la tête de la FENIFOOT, a donné à notre football toute sa grandeur et sa notoriété.

Monsieur le Président de la République vous avez déclaré solennellement il y a une semaine lors du Colloque sur la Renaissance : « La mauvaise compréhension du rôle des partis politiques et la pratique politique qui a cours dans notre pays constituent un autre obstacle à la modernisation politique.

Les partis politiques et le Gouvernement et les partis politiques doivent s’efforcer, en particulier, de faire des nominations fondées sur la compétence et le mérite en vue de la mise en place d’une administration réellement impersonnelle. Les pratiques actuelles, en matière de nomination, constitue un facteur majeur d’affaiblissement de l’Etat. ».