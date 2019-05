Les explications du DG de la NIGELEC frisent la provocation…

Nous avons suivi les explications provocatrices du DG de la NIGELEC !

Elles ne font qu’attiser la colère des initiés au principe de gestion. La gestion d’une société, c’est prévoir, concevoir, programmer, anticiper, apporter des corrections nécessaires dans l’exécution des tâches en vue de satisfaire les besoins de la clientèle, les besoins de la cité. Quand on ne maîtrise pas les techniques de prévision et de gestion moderne, on ne peut diriger une société comme la NIGELEC et donner des résultats !

Je ne peux pas comprendre qu’une panne ait été constatée en novembre 2018 et que c’est en mai 2019, qu’on cherche la solution. Les commandes des groupes électrogènes auraient dues être faites depuis l’année dernière étant donné que le problème récurrent de manque du courant électrique date de plusieurs années. La panne de la centrale électrique de Gorou Banda est un preuve supplémentaire de manque de professionnalisme de la direction de la NIGELEC, qui a fait dire au Président de la République lors de l’inauguration de la dite centrale que le calvaire par manque d’électricité serait un lointain souvenir pour les habitants de Niamey!

Un investissement de près de 80 milliards pour réaliser une centrale électrique et en moins d’un an de fonctionnement, la dite machine tombe en panne !

C’est une faute très grave de la gestion d’une entreprise.

Et pourtant plusieurs spécialistes avaient attiré l’attention sur cet investissement non rentable!

Ayez pitié du pauvre peuple qui cherche à survivre !

Ayez peur de Dieu le plus puissant, il vous observe !

Toute la Oumah islamique du pays se lamente, du fait de votre mauvaise gestion de la politique énergétique. Rappelez-vous, par rapport à l’augmentation du prix de KWH, du coût du courant électrique dû à certaines mesures nouvelles contenues dans la loi des finances 2018, vous avez dit que ces dites mesures avaient pour objectif d’améliorer les services de la NIGELEC !

Est-ce que vous êtes en train d’améliorer aujourd’hui ces services ?

C’est la majorité des nigériens toutes tendances confondues, qui se plaint aujourd’hui , la grande majorité des électeurs que vous provoquez ainsi !

Vos explications relèvent vraiment de la provocation !

Toutes les régions du pays souffrent de votre mauvaise gestion du courant électrique. Les acteurs économiques ne sont plus en mesure de fournir des services publics de qualité à la population, par votre faute.

Les fusibles et autres transformateurs, à coût très élevé des quelques rares des usines qui marchent encore, ont tous cramé du fait de vos coupures intempestives du courant électrique. Les groupes électrogènes subissent les mêmes sorts que les fusibles et les transformateurs, tous sont en panne, que des pertes pour l’économie et de grandes souffrances pour le pauvre peuple souverain.

Les hôpitaux, les maternités, les usines, les ateliers artisanaux, les écoles, les administrations publiques et privées ne fonctionnent plus à cause de l’interruption du courant électrique et de l’eau potable. Vous avez le temps de venir sourire avec arrogance et même de provoquer une partie de votre clientèle !

C’est ça la gestion d’une entreprise des services publics ?

Des problèmes qui datent de plusieurs années, c’est aujourd’hui que vous planifiez leur résolution ?

Nous sommes dans quel principe de gestion ?

Demandez aux services des statistiques de vous faire une étude chiffrée de la perte sèche sur notre économie que vos coupures intempestives du courant électrique ont causée, ou engendrée. Et ça vous fait sourire !!!

La thématique : eau potable- électricité, est sur toutes les lèvres, sur tous les postes des réseaux sociaux, tous les penseurs, activistes de la société civile en parlent. Une seule voix absente, celle des organisations syndicales des travailleurs, autrefois en avant garde de ces genres de luttes !

Un audit sérieux de la gestion de notre politique énergétique, s’avère impératif. Les penseurs, les acteurs de la société civile, la presse, tous dans leurs rapports ont fait un constat similaire, le pays dans son ensemble est frappé par un manque d’eau potable et du courant électrique en plein mois béni de Ramadan par la faute de la NIGELEC et de la SEEN.

Une seule voix arrogante a réagi avec mépris aux préoccupations du peuple souverain du Niger qui cherche à survivre ! Oui celle d’un DG de la société nationale chargée de la distribution et de la commercialisation du courant électrique.

Une marche pacifique citoyenne est prévue le mardi 14 mai 2019, à la place de la CONCERTATION, lieu des meetings des protestations des forces démocratiques d’autrefois , pour protester contre ce manque de deux produits de première nécessité pendant ce mois béni de Ramadan.

Notre souhait ardent, qu’une solution heureuse et définitive soit trouvée par les plus hautes autorités politiques car le technicien chargé du dossier est au bout du souffle, selon ses aveux. Il nous renvoie au Dieu le Tout Puissant, et à un hivernage fécond.

Or Dieu le Tout Puissant a dit : « Débrouillez – vous avec la science que je vous ai donnée , je vous aiderai dans vos bonnes œuvres ! »

L’eau potable et le courant électrique sont sources de vie, sources du développement économique et social. Ces deux produits n’ont pas de prix, ils sont indispensables. Soyons humbles et courtois en vers le pauvre peuple souverain qui cherche à survivre.

À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI (Contribution Web)