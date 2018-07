Les hauts faits d’armes de Bachir Amadou,Administrateur provisoire de Asusu SA

Il y a de cela quelques jours, l’Administrateur provisoire de Asusu SA présentait l’état des lieux de la micro finance pour ne pas dire

chargeait les anciens dirigeants de la boite, accusés de tous les pêchés d’Israël. L’acharnement contre l’ex DG de Asusu continu encore, car, elle a déjà passé plusieurs heures d’interrogatoire à la Police judiciaire de Niamey à la suite de son éviction de la tête de Asusus, reçu une

injonction du tout nouveau Administrateur provisoire de quitter immédiatement le domicile de fonction qu’elle occupait avant le 12 mai

2018.



Sans entrer dans les détails des péripéties de cette affaire Asusu ni les bien fondés de cette guerre d’égo, Aghali votre serviteur s’est intéressé à la personnalité du nouveau Administrateur provisoire, celui là même qu’on présente comme le Messie, le sauveur d’une entreprise à l’agonie. Il ressort des recherches entreprises et des vérifications auprès de certaines personnes averties, que le nommé Bachir Amadou n’est point le redresseur de la Bagri comme on le prétend.

En effet, le rapport de passation de service à la prise de fonction de Bachir AMADOU à la BAGRI signé le 5 août 2013 par Bachir AMADOU, Rabiou ABDOU et l’inspecteur de Finance Hamani AMADOU ayant certifié le rapport contradictoire entre le DG sortant de la BAGRI et Bachir, stipule à la page 2 que « l’argent liquide laissé dans les Caisses de la BAGRI par le DG sortant s’établissent à 8.389.546.712 FCFA et 4,4 milliards déposés à la BCEAO« . Le rapport paraphé par les 2 parties et l’inspecteur de Finance précise à la page 3 que « le résultat d’exploitation de la BAGRI, bénéficiaire à la date de passation de service ressort à 441 millions FCFA ».

Toutes les 14 pages du rapport sont paraphées par les deux DG entrant et sortant et l’inspecteur des finances Hamani Amadou toujours en activité et en vie, envoyé pour certifier les faits.

À la fin du document, l’inspecteur écrit » En foi de quoi, nous avons dressé le présent PV qui comporte 16 annexes, que les deux parties ont

lu et accepté de signer avec moi. Comme vous l’avez sans doute constaté, il y avait plus de 12 milliards liquides dans les caisses avant l’arrivée de Bachir Amadou à la Bagri et un bénéfice de 441 millions. La Banque était donc saine et la gestion cleane.

Or, vous l’avez également sans doute écouté à sa nomination à Asusu il parlait de « Redressement de la BAGRI » dans sa Conférence de Presse.

Entre nous, soyons sérieux, de quel redressement s’agit-il ? Même ceux qui ne connaissent en matière des banques savent aujourd’hui qu’il avait trouvé une banque en très très bonne santé.

Par contre à son départ en juillet 2014, la trésorerie de 12 milliards qu’il a trouvé a fondu et réduite à 3 milliards et le résultat bénéficiaire de 441 millions qu’il a trouvé s’est transformé en une perte ou résultat négatif de -2,3 milliards ».. Voilà le passage de Bachir à la BAGRI, il faut qu’il cesse de parler de cet épisode sombre pour lui, qu’il qualifie sur tous les plateaux de Télé de réussite d’un redressement à la BAGRI. Un bon banquier ne doit pas être aussi bavard. Les documents qu’il a laissés sont là.

Heureusement que les jeunes Cadres qui ont fait le résultat que Bachir a trouvé à la BAGRI sont toujours malgré le départ de leur patron. Et ils ont réussi à rétablir les équilibres gâtés. Un peu d’honnêteté aurait permis de reconnaître que la situation de la BAGRI n’a rien à voir avec celle de ASUSU.

À la BAGRI on voudrait juste résoudre un tout petit problème de partage de postes. Et il fallait l’administration provisoire pour chasser les dirigeants. Sans rancune d’ailleurs. Il n’y a pas eu de bruit après, parce qu’il n’y avait rien. De grâce Monsieur Bachir, cessez de parler de la BAGRI.

Si une banque qui était saine comme la Bagri a été « redressée » par M. Bachir Amadou, nous craignons fortement pour Asusu son passage de « redresseur » car la situation de la micro finance est déjà critique..

Donc une bonne fois pour toute, l’Administrateur provisoire Bachir Amadou n’a rien redressé à la BAGRI, il l’a enfoncé.

S’il sait faire quelque chose, c’est maintenant qu’il le fera pour se racheter de son échec à la BAGRI.

Et Aghali est là, bien présent pour surveiller.