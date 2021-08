Les inondations au Niger ont causé 57 morts, 11.428 ménages sinistrés pour plus de 97.500 personnes impactées à la date du 16 août 2021

Au Niger les inondations sur l’ensemble du pays ont causé, à la date du 16 Août 2021, la mort de 57 personnes et ont fait 11.428 ménages sinistrés pour 97.573 personnes impactées.

Ce bilan a été donné par le Ministre de l’action humanitaire et de la gestion des catastrophes, M. Laouan Magagi au cours d’un point de presse qu’il animé, ce jeudi 19 Août 2021 à son cabinet. Il ressort qu’à cette même date sur l’ensemble des régions, ces inondations ont causé l’effondrement de 6.827 maisons avec la perte en vie de 1.211 petits ruminants et de 155 gros ruminants. En plus il a été constaté l’effondrement de 30 classes ; 60 puits et de six (6) infrastructures routières.

Selon, toujours, ce bilan ces inondations ont endommagé (4) forages, causé l’effondrement de 120 greniers et la perte de 2.958 aires de cultures.

Parlant de la gestion de cette crise, M. Laouan Magagi a annoncé que dès le mois de Mai, le gouvernement et les partenaires se sont pré-positionnés et ont établi ensemble une carte des communes à risque qui sont au nombre de 52 sur les 266.

Le Ministre de se réjouir qu’à cette date, ils sont entrain de donner la réponse qu’il faut et probablement courant cette semaine, ils auront une rencontre avec les partenaires par rapport à leurs pré-positionnements pour voir ‘’quels sont les gaps afin d’y faire face ensemble’’.

En ce qui concerne les sinistrés de 2020 de la région de Niamey qui sont actuellement logés dans deux sites différents, notamment 940 ménages dans le site du camp Gamou et 700 autres au niveau du site de l’hippodrome, le Ministre en charge de l’action humanitaire de souligner que des ‘’parcelles seront données gratuitement à ces ménages au niveau du site des enseignants chercheurs’’.

Par ailleurs, le Ministre a attiré l’attention des sinistrés en disant ‘’qu’une fois installés dans ce site enseignants chercheurs, le gouvernement n’acceptera plus que ces relogés reviennent par la suite occuper ces zones inondables du bord du fleuve’’.

Selon Laouan Magagi ‘’un décret sera pris par le gouvernement pour exproprier ces relogés récalcitrants et que de ce fait toutes les zones qui sont dites inondables ou inconstructibles vont être transformées pour d’autres vocations notamment pour des fins agricole, de pêche, d’élevage ou en parc d’agrément’’.

Par ANP