Les jeunes de Toumour (Région de Diffa )se sont vaillamment défendus…

Les voyous de la secte bokoharam ont appris à leur dépend dans la nuit du vendredi 3 septembre 2016 au matin du samedi 4 septembre 2016. En effet, la population de Toumour a riposté face à l’attaque sanglante de bokoharam. Armés des flèches , des sabres , des coupes-coupes et des batons traditionnels de guerre, les vaillants combattants de Toumour ont repoussé les grands voyous de bokoharam en attendant l’arrivée des forces de défense et de sécurité.

Les grands voyous ont fui vers le Nigéria voisin sous le feu des puissantes flèches des braves citoyens de Toumour ! Gloire aux jeunes et vieillards de Toumour ! Cette attaque des grands criminels s’est soldée par cinq morts du côté des paisibles citoyens de Toumour. Les assaillants ont fui avec leurs morts malgré la puissance de feu de leurs armes de guerre modernes !

A coeur vaillant rien d’impossible !

Nous présentons nos condoléances les plus émues aux familles et connaissances des disparus. Que les âmes des disparus reposent en paix ! Que Dieu le tout puissant maudisse ces voyous de bokoharam. Que Dieu le tout puissant nous assure sa grande protection ! Et préserve le Niger de toute catastrophe !

Cet acte de vaillance accompli par les braves citoyens de Toumour , pose la problématique suivante : n’est- il pas nécessaire d’organiser nos jeunes guerriers traditionnels des régions acculées par les attaques de bokoharam en milices d’auto-défense , compte tenu de leur efficacité ?

Etant donné que les grands voyous choissent leur lieu de combat , en général ils vont dans les zones où les forces de défense et de sécurité sont absentes , ils s’en prennent aux innocents citoyens , je pense qu’il serait hautement légitime de bien organiser les guerriers traditionnels en milices d’auto-défense .

En effet, la bataille de Toumour milite en cette faveur. Grâce leur courage et leur détermination , les combattants de Toumour , avec leurs armements traditionnels ont mis en déroute les voyous de bokoharam armés par les industries occidentales .