Les jeunes du MPR Jamhuriya se mobilisent

A l’occasion du lancement officiel de la campagne électorale, l’Organisation des Jeunes Patriotes du MPR/Jamhuriya à lancé un vibrant appel à l’endroit de la jeunesse nigérienne en général , et de la jeunesse du MPR en particulier , pour qu’elle se mobilise autour du candidat de l’avenir , Son Excellence Albadé Abouba .

Pour le Président des Jeunes Patriotes MPR/Jamhuriya, M. Abdoulaye Aboubacar, C’est en particulier et surtout l’occasion pour la jeunesse , composante majeure de la Nation de s’assumer en prenant en main son destin, et en votant pour le candidat qui croit profondément dans le potentiel et le génie de cette jeunesse en faveur de laquelle il s’est engagé à l’impliquer dans tout ce qui intéressera son présent et son devenir afin de réaliser ensemble la promotion et le développement de notre pays . Il est en effet, grand temps pour la jeunesse de se dresser et de se tenir comme un seul homme aux côtés du candidat qui a toujours été à leur écoute et attentif à leurs préoccupations et qui sans aucun doute ne ménagera aucun effort pour traduire ses aspirations en actes concrets en l’associant pleinement à toutes les initiatives.

D’ores et déjà, l’organisation des jeunes patriotes tient à rassurer le Président du MPR , candidat à l’élection présidentielle que les jeunes se mobiliseront pour se conduire en véritables soldats de la démocratie afin de garantir la transparence la clarté et la sincérité des opérations électorales à venir dans tous les bureaux de vote ; L’expression souveraine de la volonté du peuple sera sécurisée . Puisse Dieu nous venir en aide ! Amine ya RABBIL ALAMINE .