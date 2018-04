Les Kamé kamé de M. Ya Moussa Issa Secrétaire Général du SNAT

Suite à la publication d’un article sur notre site d’information ‘’ Tamtam-info’’ relayant des informations sur le fonctionnement de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGT /CP), le Bureau Exécutif de Syndicat National des Agents du Trésor a rendu public une déclaration de presse, le jeudi 12 avril dernier, afin de nous accuser injustement tout en fustigeant l’actuel Directeur Général du Trésor, dont la gestion est qualifiée de peu orthodoxe.

Dans ce point de presse, le Secrétaire Général du SNAT, M. Ya Moussa Issa joue au zèbre équilibriste.

En effet depuis que des proches à lui ont été éjectés de la Paierie Générale du Trésor, de l’ACCT, etc, il fait de tout bois pour déstabiliser la direction générale actuelle du Trésor et de la Comptabilité Publique. Au lieu de répondre aux différentes interpellations dont il a fait l’objet dans l’article de Garba Mairigia, sur la mauvaise gestion du fonds social dont il est accusée, il se contente à faire du dilatoire en accusant l’actuel DG du Trésor de tous les péchés.

Au lieu donc de s’occuper de sa vraie mission, celle de défendre les intérêts des agents du Trésor, il passe plus son temps à faire des va et vents entre la Présidence de la République et le ministère des finances pour ragoter.

Dans ce point de presse, le Syndicat National des Agents du Trésor ou du moins son SG a demande le départ immédiat et sans condition de leur Directeur Général pour atteinte porté à leur département ministériel.

Tiens, tiens, on a la même tonalité dans une déclaration similaire rendue public en mars 2016. Alors, camarade SG, qu’en est il du Fonds social ?

Et quelle est votre position par rapport aux réformes entreprises au niveau du Trésor, réformes initiées par l’UEMOA ?

Répondez à ces questions, le reste tout le reste n’est que du dilatoire.