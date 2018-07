Les leaders de la société civile regagnent leur foyer

Le procès des acteurs de la société civile nigérienne a connu son épilogue hier, mardi 24 juillet. Ainsi, les principaux leaders du mouvement de contestation, Nouhou Mahamadou Arzika, Moussa Tchangari, Ali Idrissa Nani, et Lirwana Abdourahmane) ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés et ont été condamnés par le juge du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey à trois (3) mois de prison avec sursis. Ils ont déjà regagnés leurs familles hier nuit, à l’exception de MeLirwana Abderahmane qui gardera prison, car il a été condamné dans une autre affaire.

Sept (7) autres coaccusés qui ont été arrêtés lors de la manifestation ont été condamnés à 12 mois de prison dont six (6) mois fermes, alors que deux (2) ont été libérés pour insuffisance de preuves et tous les autres ont bénéficié de la relaxe.