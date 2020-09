Les leaders politiques et leaders d’opinion nigériens face à leurs responsabilités…

Share on Twitter

Share on Facebook

Nous avons toujours dit et nous ne cesserons jamais de le répéter, les invectives, le refus de fair-play, le refus de tendre la main fraternelle à l’autre, le refus de dialogue franc et constructif, la politique d’autruche, sont contreproductifs.

Notre cher pays le Niger, a grandement besoin de son unité nationale, de sa cohésion sociale, de sa concorde sociale, pour faire face à ces défis énormes qui l’assaillent. Leaders politiques de tous les bords , entendez-vous sur l’essentiel, c’est à dire les intérêts supérieurs du peuple souverain du Niger. Faute de quoi l’histoire vous jugera !

La situation socio-économique actuelle de notre pays exige de chaque leader d’opinion, de chaque leader politique, un minimum de retenue dans les jougs oratoires, politiques , politiciens et incendiaires.

La patrie a besoin des abris, pour loger les sinistrés des inondations et de COVID19.

La patrie a besoins des vivres pour faire face à la famine qui menace près de deux millions des nigériens. La partie a besion des produits pharmaceutiques pour faire face aux maladies. La patrie a besoin des bonnes routes pour faire circuler les biens et services dans le pays .

Le Niger a plus besoin de la sérénité, de la paix sociale, pour faire face à ces défis multiples que ces intrigues politiciens inutiles.

Les intrigues, les guéguerres politiciens, nous mèneront à rien.

Soyons indulgents, vigilants, prudents, tolérants, le pays a besoin de sa quiétude sociale.

Les pyromanes extérieurs et intérieurs, ayez pitié du pauvre peuple ,souverain qui est meurtri dans sa majorité par les effets des inondations et de la famine .

Soyez pitoyables, soyez humains, le peuple souffre beaucoup, toute escalade politiciens ne peut que envenimer la situation très précaire du pauvre peuple souverain.

Pensez à ces pauvres nigériens sans abris,qui dorment sous les ponts, dans les écoles, en plein air. Faite de la politique au bénéfice du peuple souverain à qui vous avez promis le bonheur et non la chienlit .

L’ orgueil , l’intolérance, la politique de la terre brûlée, ne sont pas conformes à nos valeurs socio-culturelles.

Soyons indulgents, conséquents , et vigilants !

Évitez d’écouter les pyromanes de tous les bords qui vivent et survivent que dans la zizanie, dans la haine et la délation.

Ne jouons pas avec le feu des pyromanes !

Restons nous-mêmes, parlons-nous ! Dialoguons ! Travaillons pour les intérêts supérieurs du peuple souverain du Niger.

C’est le Niger qui gagne et qui progresse.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.