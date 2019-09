Les manifestations contre la politique de la France en Afrique prennent forme et se précisent en Afrique…

Share on Twitter

Share on Facebook

Le samedi 14 septembre 2019 , une grande manifestation, d’une portée historique, qui a mobilisé des centaines des milliers de panafricanistes, contre la politique de la France en Afrique , a été organisée sur certains territoires des pays de l’Afrique de l’Ouest par la génération montante des jeunes panafricanistes africains qui emboîtent ainsi les pas aux pères fondateurs de l’Union Africaine.

Au Niger ce grand événement a lieu à la place de la concertation , lieu habituel des grands meetings de protestations des forces démocratiques.

Tous les responsables de la société civile nigérienne, responsables syndicaux , leaders des partis politiques et certains panafricanistes africains venus de l’extérieur, étaient au rendez-vous de Niamey.

Le rassemblement de Niamey malgré quelques imperfections a été une grande réussite.

Les ingérences de la France dans les affaires du Niger en particulier et en général dans les affaires africaines ont été dénoncées. Elles seront désormais combattues par ces jeunes panafricanistes.

Le francs CFA, monnaie coloniale, a été largement contes

tée , dénoncée et rejetée.La ZLECAF et la Monnaie Commune Africaine Unique de la CEDEAO ,l’ECO, ont été ardemment soutenues et massivement applaudies par les manifestants.

Ce rassemblement général sur certains territoires des pays de l’Afrique de l’Ouest , prouve s’il en est besoin que la flambeau allumé par les panafricanistes africains, pères fondateurs de l’Union Africaine est bien tenu par la génération montante et rassure à plus d’un titre.

Une prise de conscience collective, qualitative , de notre existence en tant que verso de l’humanité est en train de se dessiner sur le continent.

On peut tuer un homme politique mais on ne peut pas tuer ses idées qui rencontrent l’adhésion du peuple .

Ce rassemblement nous rappelle ces illustres serviteurs de l’Afrique :

Dr Kwame N’krumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Ahmed Sekou Touré, Gamel Abdel Nasser, Djibo Bakary, Modibo Keita, Roben UM Yobé, Samir Amin, Cheik Anta Diop, Mamadou Dia , ect ,qui sont aujourd’hui physiquement absents mais présents dans l’esprit de la jeune génération montante du peuple souverain progressiste de l’Afrique , qui prend la relève et continue le combat amorcé il y avait soixante ans.

Nous admirons avec grande fierté la bravoure de cette génération montante !

Au Niger, nous avons aussi nos grands panafricanistes. En effet, nous savons que le Président Diori Hamani à un certain moment avait dit non, courageusement à la politique de la France au Niger.

Il avait exigé la révision du prix de notre uranium à un montant juste et équitable. Il avait laissé après la chute de son régime une soixantaine des entreprises industrielles nationales au pays.

Le néo-imperialiste avait manoeuvré avec ses complices locaux, pour la disparition des dites entreprises. Les néo-impérialistes français avaient prétexté de la situation socio-économique du pays très difficile et de la grève des étudiants et scolaires, pour organiser la destitution de son régime.

Le général Seini Kounché son tombeur, chemin faisant avait compris le jeu de la France et avait vite opté pour les intérêts généraux du peuple souverain du Niger.

Il avait su imposer à l’organisation de l’unité Africaine, OUA, actuelle Union Africaine, grâce au talent des jeunes diplomates de l’époque, la candidature de notre compatriote le feu Idé Oumarou au poste de secrétaire général de la dite institution, malgré son manque de diplôme universitaire dénoncé par Juluis Nynenere de Tanzanie qui avait un candidat universitaire.

À Abidjan , dans les 1980, le général Seini Kounché avait imposé deux nigériens au président ivoirien Félix -Houphouete Boigny, un au poste de vice-gouverneur de la BCEAO, un au poste président de la BOAD , en vertus de la position extérieure la plus excédentaire en devises de l’UEMOA, de notre pays, grâce au boom de l’uranium.

Il avait fait les investissements qu’il pouvait : stade général Seini Kounché, le palais des congrès, palais du 29 juillet ,l’immeuble de l’ONAREM, la cité OCI, Hôtel Gaweye, ect , malgré les crocs en jambes de la France.

Le général Ali Chaibou avait donné suite à la demande pressante des forces démocratiques, c’est le père du multipartisme intégral au Niger.

C’est aussi l’homme de la décrispation !

La France n’avait jamais pardonné à Ali Chaibou son refus d’organiser un coup d’État contre le général Seini Kounché. Les forces démocratiques favorables au changement, arrivés au pouvoir, en 1993 , par manque d’expérience , n’avaient pas pu ternir aux forces de division, aux pyromanes, l’alliance des forces démocratiques favorables au changement avait éclaté au grand jour.

Cet éclatement avait favorisé l’arrivée du Président Ibrahim BARRE MAINASSARA au pouvoir. Il avait fait ce qu’il pouvait malgré les hostilités dont il avait été farouchement victime.

Les occidentaux n’ont jamais pardonné au Président Ibrahim BARRE MAINASSARA, ses amitiés avec le président Mouamar Khadafi et le président cubain, Fidel Castro.

La chute de son régime avait favorisé le retour de l’ancien parti politique Etat, métamorphosé MNSD/NASSARA.

Pendant les dix ans qu’il avait passé au pouvoir, le président Mamadou Tandja avait résisté aux manoeuvres de la France. En effet, il avait réussi à réviser la fiscalité de l’uranium en faveur du Niger, il avait également réussi entre autres à créer la raffinerie de pétrole de Zinder , au Niger et poser les jalons de la construction de l’hôpital de référence de Niamey.

Il avait construit la cité de la Francophonie et l’académie des arts martiaux du Niger.

La France ne pardonne jamais au président Mamadou Tandja d’avoir négocié en faveur du Niger les prix de vente de notre uranium d’une part et d’autre part d’entreprendre des négociations avec les Présidents, Mouamar Khadafi et Hugo Chavez, pour parvenir à un prix de vente préférentiel du pétrole pour toute l’Afrique.

Après le Président Mamadou Tandja, le président Issoufou Mahamadou est aujourd’hui au pouvoir, il est aussi en train de poser des actes de patriotisme, il a réussi malgré les peaux de bananes à faire adopter et ratifier la convention de la zone de Libre-Echange Continentale Africaine, la ZLECAF, par les cinquante deux pays du continent, à Niamey, ce qui lui a valu le titre de champion de Libre-Echange Continental Africain.

Il est actuellement en train de se débattre avec ses homologues du Nigeria, Muhammad Buhari et du Ghana Nana Akufo Addo, pour la mise en œuvre de la monnaie commune Africaine de la CEDEAO, l’ECO, la monnaie pilote.

Tout ceci pour dire le Niger a connu aussi des grands panafricanistes à la tête du pays. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient malgré les manoeuvres dilatoires et hypocrites de l’ex puissance colonisatrice.

Nous devrions capitaliser les erreurs du passer et tirer les leçons qui s’imposent et soutenir les bonnes actions de nos hommes politiques et dénoncer certaines dérives.

Nous adressons nos très vives félicitations aux organisateurs de cette grande manifestation qui doit se poursuivre jusqu’à la victoire finale .

La jeunesse panafricaniste se devraient de continuer à soutenir sans relâche avec ferveur la mise en œuvre de la Zone Libre-Echange Continentale Africaine , la ZLECAF, d’une part et d’autre part la mise oeuvre de la Monnaie Commune Unique Africaine, de la CEDEAO, l’ECO, monnaie pilote africaine, en vue de tendre vers l’intégration économique africaine globale et la création de la grande monnaie commune unique africaine .

» L ‘Afrique doit S’Unir ou Périr » comme l’avait si bien dit le grand panafricaniste Dr Kwame N’krumah. La jeunesse doit continuer la lutte pour l’avènement d’une Afrique Unie et prospère débarrassée des complices locaux du néo-imperialisme et du néo-colonialisme , les bourgeois compradores , narcotrafiquants.

Nous sommes de coeur avec la génération montante, nous lui souhaitons du courage et succès continus. La patrie ou la mort, l’Afrique des panafricanistes africains triomphera incha Allah !

À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI. (Contribution Web)