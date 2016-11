Les manœuvres politiques et les jeux d’alliances: les partis politiques appellent au respect des engagements et à la loyauté !

Le lundi 14 novembre 2016, la Commission Politique (COPO) du Mouvement National pour la Société de Dé- veloppement (MNSD-Nassara) a reçu au siège du parti, dans l’après-midi, le Comité Exécutif National du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (CEN/PNDS-Tarayya).

Cette rencontre entre dans le cadre de prise de contact entre les deux partis politiques. Depuis, la décision du samedi 13 août 2016 du Bureau Politique National du MNSD-NASSARA, de répondre favorablement à l’appel du Président de la République en vue de la formation d’un gouvernement d’union nationale, les deux formations politiques ne se sont pas rencontrées.

Les échanges et engagements ont été pris entre le Président de la République Issoufou Mahamadou et le Président du Parti MNSD-Nassara, Elh. Seini Oumarou, mandaté par son parti pour engager toutes démarches utiles et nécessaires afin de concré- tiser la décision du Bureau Politique National en ne tenant compte que des intérêts supérieurs du pays et du parti.

Les échanges étaient très fructueux entre les deux formations politiques, et chaque partie a demandé le respect des engagements pris dans l’intérêt de tous et du pays. Les deux formations politiques décideront certainement dans les prochains jours, de la finalité du rapprochement du MNSD-Nassara avec le principal parti au pouvoir du Président de la Ré- publique. Au lendemain de cette rencontre, une réunion de la Mouvance pour la Renaissance du Niger (MRN) s’est tenue au siège du PNDS-Tarayya, principal parti au pouvoir.

Lors de cette réunion, le Président de la MRN a informé les partis politiques membres de la mouvance que tous les postes de responsabilité (DG, SG, les directeurs centraux…) vont être mis dans le panier pour une répartition. Espérons que le choix des futurs responsables et techniciens ne se fera pas sur la base clanique, politique et autres considérations partisanes.

Mais, il se fera sur la base de profil/ poste, de l’expérience, de la technicité, de la compétence et de l’efficacité. Si aujourd’hui l’administration nigé- rienne est malade, c’est parce qu’elle a été politisée à outrance. Des systèmes très puissants ont été mis en place, systèmes plus puissants que le responsable de l’institution. Beaucoup de cadres sont incompétents, ils ne peuvent pas monter un dossier pour débloquer un financement.

Chaque année, c’est des centaines de milliards non consommés que le Niger fait retourner aux bailleurs de fonds.