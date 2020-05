Les Ministres des Affaires Etrangères du G5 Sahel appellent à une opérationnalisation effective et rapide des 3000 militaires de l’UA

Les Ministres des Affaires Etrangères des pays membres du G5 Sahel, lors d’une réunion organisée par visioconférence le 20 Mai dernier et qui a été élargie au Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union Africaine et au Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, ont appelé à une opérationnalisation effective et rapide des 3000 militaires de l’UA prévue pour accompagner les pays du G5 Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, a appris l’ANP d’un communiqué officiel publié ce lundi 25 mai 2020.

Au cours de cette réunion, présidée par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la Mauritanie, qui assure la Présidence du G5 Sahel, le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’UA, M. Smail Chergui, a exposé les « nouvelles » orientations pour la planification du déploiement des soldats africains dans les pays du G5 Sahel, la date initialement prévue du 1er juin 2020 ne pouvant pas être respectée.

Conséquemment, les participants ont demandé de poursuivre la réflexion sur la question de la Coordination et du commandement opérationnel, sur l’élaboration d’un plan de financement, ainsi que sur la pertinence d’associer la Force Multinationale Mixte à cette phase du projet.

Ils ont, en outre, demandé à l’UA de proposer un nouveau calendrier de mise en œuvre pour que ce déploiement soit effectif, appelant à une mobilisation rapide des pays pourvoyeurs de troupes et à une accélération de l’évaluation des coûts de l’opération et à la mobilisation du financement.

Par ailleurs, les participants ont également évoqué la question de l’aide en équipement militaire que la Chine a consentie aux 05 pays du G5 Sahel à travers l’Union Africaine pour se féliciter de cette marque de solidarité et de l’aboutissement de ce dossier à un moment où les pays du G5 Sahel en ont le plus grand besoin.

Par Agence Nigérienne de Presse