Les ministres membres du gouvernement de la 7eme république renaissance 2…

Ainsi donc,sur proposition du Premier Ministre,Chef du Gouvernement,le Président de la République Chef de l’État a nommé les membres du gouvernement. Un gouvernement de 38membres.

ministre de l’intérieur et des affaires religieuse: Monsieur Bazoum Mohamed

-ministre d’Etat, ministre de l’agriculture et de élevage:Mr. Albade Abouba

-ministre d’État ministre de transport: Mr. Omar hamidou Tchana

-Ministre directeur du cabinet du président de la république: Mr Ouhoumoudou Mahamadou

-ministre de l’énergie et du pétrole: Mr foumakoye kado

-ministre de la défense nationale : Mr hassoumi Massaoudou

-ministre de la justice garde de sceaux: Mr Morou Amadou

-ministre des affaires étrangères et de la coopération de l’intégration africaine et des nigériens à l’extérieur: Mr Ibrahim yacouba

-ministre du domaine et de l’urbanisme: Mr moctar kassoum

-ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation: Mr Mohamed Ben Omar

-Ministre de l’action humanitaire et de la gestion des catastrophes : Mr Magagi Lawan

-ministre des finances: Mr Saidou Sidibé

-ministre du commerce et de la promotion du secteur privé: Mr Alma oumarou

-Ministre de la ville et de la salubrité urbaine: Mr Habi Mahamadou salisou

-ministre du plan: Madame Aichatou boulama Kane

– Ministre de l’enseignement primaire de l’alphabétisation de la promotion des langues nationales et de l’éducation civique: Mr Daouda Marthe

-ministre de l’environnement et du développement durable: Mr wasalke Boukari

-Ministre de la fonction publique et de la réforme administratif: Mr waziri Maman Lawan

-ministre des postes et de la télécommunication et de l’économie numérique: Mr yahouza sadissou madobi

-ministre de la santé publique: Mr.kalla Mountari

-ministre de l’équipement: Mr kadi Abdoulaye

-ministre de l’hydraulique et de l’assainissement: Mr Barmou salifou

-ministre de la communication: Madame Amina Moumouni

-ministre des mines et de l’industrie: Mr Hassan Baraze

-ministre de la jeunesse et du sport: Mr Salissou Ada

-ministre des enseignements profetionnelles et technique: Mr Amani Abdou

-ministre des enseignements secondaire: Mr sani Abdrahamane

-ministre de la renaissance culturelle des arts et de la modernisation sociale, porte parole du gouvernement: Mr Assoumana Malam Issa

-ministre du tourisme et de l’artisanat: Mr Sani May gochi

-Ministre de la population: madame kaffa rikiatou crsital Djacou

-ministre de l’emploi du travail et de la protection sociale: Madame chaoulani zeinaba

-Ministre de relations chargé avec les institutions: Mr barkey Issoufou

-ministre de l’entreprenariat des jeunes: Mr Ibrahim issoufou sadou

-ministre de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant: madame.Amadou Aissata

-ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’agriculture et de élevage: Mr Mohamed boucha

– ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération de l’intégration africaine et des nigériens à l’extérieur: Madame elbak Adamou Zeinabou

-ministre délégué auprès du du mine et de l’industrie: Mr soumaila tchiwake

-ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur de la sécurité publique de la décentralisation et des affaires coutumière et religieuses: Madame alfari sani hadiza