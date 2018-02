Les Nations Africaines ont-elles leur mot à dire pour la prochaine Coupe du Monde ?

On y est bientôt ! Dans 4 mois maintenant, le monde entier aura les yeux tournés vers la Russie avec la Coupe du Monde 2018. L’évènement interplanétaire, qui intéresse plusieurs centaines de millions de personnes, accueille 32 équipes, réparties en 8 poules de 4. Le continent africain sera plutôt bien représenté avec 5 nations, toutes aussi ambitieuses les unes que les autres.

Tout d’abord, nous retrouvons, dans le groupe A, l’Égypte. Portés par Mohamed Salah, les Pharaons ont une poule relativement accessible puisque seule l’Uruguay apparait comme grandissime favorite. Les Égyptiens affronteront également la Russie et l’Arabie Saoudite au cours du mois de juin. De quoi donner quelques idées aux joueurs d’Héctor Cúper.

En revanche, le Maroc aura quelques difficultés dans la poule B puisque ces derniers ont hérité de deux grosses équipes : à savoir l’Espagne et le Portugal. Invaincu dans leur phase de poule en Afrique, les lions de l’Atlas devront, une nouvelle fois, faire preuve d’une défense de fer, portée par le capitaine Mehdi Benatia, pour tenir tête à la Roja de Morata, Isco, Asensio, Iniesta ou encore Ramos, et à la Seleçao de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Ricardo Quaresma ou Pepe. Le troisième adversaire des Marocains sera l’Iran, une nation qui a terminée première des qualifications de la zone Asie. Hervé Renard, qui a déjà montré toutes ses qualités sur le continent, devra maintenant se révéler aux yeux du Monde.

Autre nation, le Nigeria. Pas forcément vernis pour le tirage, les Nigérians retrouveront l’Argentine, la Croatie et l’Islande dans les premières semaines de la compétition. Si les Argentins font clairement office de favoris, les SuperEagles pourront poser de nombreux problèmes à la Croatie grâce à leurs qualités physiques. Les Islandais auront aussi leur mot à dire après leur superbe Euro 2016, où ils avaient éliminer l’Angleterre en huitièmes de finale.

Avant-dernière nation en course : la Tunisie. Clairement pas favoris, les Aigles de Carthage seront les outsiders de cette poule G, annoncée offerte à la Belgique. Les Diables Rouges, qui emmèneront, sauf blessures, toute leur escouade offensive : De Bruyne, Hazard, Lukaku, Batshuayi, Mertens… devraient sans problème se qualifier pour la phase finale du Mondial. En revanche, la seconde place pourrait être disputer entre la Tunisie et l’Angleterre. La génération dorée des Three Lions ne parvient pas à s’imposer sur la scène européenne et mondiale malgré les énormes talents à disposition.

Enfin, le Sénégal est la dernière équipe africaine en lice. Dans un groupe homogène, avec la Pologne, la Colombie et le Japon, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly porteront les Lions de la Teranga avec l’ambition de voir la phase finale. Avec l’Egypte, les Sénégalais sont les favoris de la Zone Afrique pour remporter la compétition. D’après le tableu sur la Coupe du Monde élaboré par Bwin, la côte d’une victoire du Senegal à la fin de la compétition est de 201,00, alors que l’Allemagne, tenante du titre, est seulement à 5,50. L’Egypte pourrait multiplier la mise par 251, tout comme le Nigeria. Le Maroc (751,00) et la Tunisie (1001,00) font partie des formations les moins bien cotées…