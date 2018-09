Les portes du MNSD Nassara resteront ouvertes à ceux qui le désirent!

Il y a quelques temps, un groupe 11 conseillers de militants des certaines formations politiques de la place, du département de Dakoro (Région de Maradi), se sont organisés d’eux-mêmes pour décider de leur adhésion au MNSD Nassara. D’ailleurs, ils ne sont pas les seuls dans cette région de Maradi. Quoi de plus normal pourra-t-on dire !

Connu sous son sobriquet de » Grand baobab « , le MNSD Nassara est une formation politique d’inspiration populaire, autrement dit un parti de la base. C’est par ailleurs du soutien de ses nombreuses bases sur l’ensemble du territoire national que le MNSD tire sa grande notoriété sinon sa popularité.

C’est aussi parce que des milliers de Nigériens dans toutes les régions du pays croient aux valeurs et actions du MNSD qu’ils y adhèrent.

Le grand Baobab est grand et il a de l’espace sinon de la place pour tous. Ceux qui y sont depuis plusieurs années, tout comme ceux qui l’ont fait plus récemment. Il n’y a donc pas de raison à croire à une manœuvre faite pour » capter » ou même » happer » (selon un langage vorace !) les militants des autres formations politiques. De plus, quel est ce parti qui a souffert de départ massif de ses militants vers d’autres horizons, plus que le Nassara ?

Sauf que même avec ces départs en différentes périodes de la vie politique de notre pays, ont eu un effet de compensation du à la taille de géant du MNSD. En effet, même avec lesdits départs dont le dernier est celui de l’ancien secrétaire général Albadé Abouba et ses amis, n’ont pu entamer l’envergure presque naturelle du MNSD. On peut le dire sans risque de se tromper. Il a pris des coups mais tient toujours débout tel un roc. Que donc les uns et les autres se rassurent.

La nature humaine est ainsi faite.

Les gens se déplacent toujours dans la direction de leurs intérêts vitaux, du moins vers des centres d’intérêts qui tiennent comptent des leurs. La direction du MNSD s’inscrit en faux contre toutes les allégations y afférentes et rassurent ses militantes et militants qu’elle ne déviera jamais de sa vision politique. Quant aux nouveaux militants et ceux qui aspirent toujours à venir dans les rangs du Nassara, qu’ils soient convaincus d’avance que les portes généreuses du Nassara leur seront ouvertes à tout moment et en tout lieu.

Autant le dire tout de suite : Toute la campagne actuelle de dénigrement contre le MNSD tire son origine du soutien et la loyauté que le MNSD accorde au président Issoufou Mahamadou. Il n’y a qu’à y voir que des ragots qui n’ont rien de réaliste. Face à toute cette campagne, le MNSD n’entend pas recevoir de leçons de la part d’apprentis sorciers politiques et leur demande tout simplement de balayer devant leur propre porte….