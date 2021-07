Les Présidents Bazoum et Issoufou main dans la main à la grande prière de l’Aid Adha

Share on Twitter

Share on Facebook

Le Président de la République , Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum et l’ancien Président Issoufou Mahamadou ont assisté hier mardi, à la grande Mosquée de Niamey à la prière de l’Aid Adha. Dans sa kutba , l’Imam de la grande Mosquée à imploré le Pardon d’Allah pour les musulmans, la paix et la prospérité pour notre pays.

Contrairement aux informations savamment distillées par des esprits malveillants, le Président Issoufou n’a nullement aucune intention de quitter son pays et à fortiori de s’installer ailleurs, loin d’un peuple qu’il aime tant.

Pour continuer à servir ce peuple et au-delà l’Afrique, il a créé une fondation qui s’active déjà pour aider le peuple africain.Notons que notre pays a célébré avec faste cette fête de Tabaski, communément appelée fête des moutons.

Fait rarissime qui rappelle les grandes époques glorieuses, depuis hier la Résidence Officielle du Président de la République a été ouverte à tout le monde. Les visites s’enchaînent à un rythme hors du commun.

Tout le monde peut entrer et saluer le Président.

Du citoyen lambda en passant par les tambouriniers Kanuris, Toubous, arabes et autres, l’ambiance était joyeuse et festive. Tant de simplicité, d’humilité et de gentillesse de la part d’un Président de la République ont été grandement saluées.

Par Tam-tam Info News